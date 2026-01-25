Zmaga Francozinji, Polona Klemenčič med 20, zadnji nastop Dorothee Wierer?

Francozinja Julia Simon je zmagovalka preizkušnje s skupinskim startom na biatlonski tekmi za svetovni pokal v češkem Novem Mestu. Edina slovenska predstavnica Polona Klemenčič je bila 17. s tremi zgrešenimi streli in zaostankom 1:49,4 minute.

Na zadnji tekmi zadnje postaje biatlonskega svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami v Italiji je bila na startu tudi Polona Klemenčič, ki si je nastop zagotovila na petkovi tekmi na 12,5 kilometra, ko je bila 36.

Danes je bila dolgo v boju za visoko uvrstitev. Po prvem strelskem postanku in eni zgrešeni tarči je sicer nadaljevala kot 21., a je potem na naslednjih dveh postankih natančno zadela vse tarče, tako da je bila po tretjem streljanju celo že v deseterici, na osem mestu je imela pol minute zaostanka.

A ji je nato uvrstitev pod vrh odneslo zadnje streljanje. Zgrešila je dvakrat, tako da je izgubila osem mest in se s strelišča proti cilju podala na 16. mestu. Do cilja je še nekaj izgubila, tako da je bila na koncu 17.

Polona Klemenčič je bila po tretjem streljanju že v deseterici, na koncu pa je zasedla 17. mesto. Foto: Guliverimage

Zmaga v Francijo

V ospredju je bila na strelišču najnatančnejša Francozinja Camille Bened, ki pa kljub štirim ničlam ni bila dovolj močna v teku, tako da je na koncu ostala na petem mestu.

Za zmago so se spopadle tekmovalke, ki so zgrešile po eno tarčo. Italijanka Lisa Vittozzi je imela minimalno prednost po zadnjem streljanju, a jo je do cilja prehitela Julia Simon, do drugega mesta se je prebila še rojakinja slednje Oceane Michelon, ki ji je za zmago zmanjkalo le pol sekunde.

Viztozzi je bila z 2,7 sekunde zaostanka tretja in je preprečila popolno francosko zmagoslavje, saj je bila četrta Lou Jeanmonot, ki je imela na koncu 8,9 sekunde zaostanka, peta pa Bened (+ 38,7).

Je Dorothea Wierer zadnjič nastopila na tekmi svetovnega pokala? Foto: Guliverimage

Dorothea Wierer zadnjič?

Sedmo mesto je danes zasedla 35-letna italijanska veteranka Dorothea Wierer, ki je najverjetneje danes nastopila na svoji zadnji tekmi svetovnega pokala. Odlična južnotirolska biatlonka, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v sezona 2018/19 in 2019/20 je namreč napovedala, da bo po olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 zaključila tekmovalno kariero.

Izidi, skupinski start, 12,5 km: 1. Julia Simon (Fra) 33:39,4 (1)

2. Oceane Michelon (Fra) + 0,5 (1)

3. Lisa Vittozzi (Ita) 2,7 (1)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 8,9 (1)

5. Camille Bened (Fra) 38,7 (0)

6. Suvi Minkkinen (Fin) 49,2 (2)

7. Dorothea Wierer (Ita) 58,8 (3)

8. Theresa Hauser (Avt) 1:05,4 (2)

9. Amy Baserga (Švi) 1:16,4 (3)

10. Deedra Irwind (ZDA) 1:17,4 (1)

...

17. Polona Klemenčič (Slo) 1:49,4 (3) Svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 848 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 646

3. Anna Magnusson (Šve) 585

4. Maren Kirkeeide (Nor) 576

5. Hanna Öberg (Šve) 560

6. Elvira Öberg (Šve) 506

7. Lisa Vittozzi (Ita) 494

8. Camille Bened (Fra) 491

9. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 478

10. Dorothea Wierer (Ita) 456

...

21. Polona Klemenčič (Slo) 214

53. Lena Repinc (Slo) 65

66. Anamarija Lampič (Slo) 33

Preberite še: