Biatlon, Nove Mesto, 12,5 km (ž)

Dvojna francoska zmaga v Novem Mestu, Polona Klemenčič 36.

Justine Braisaz-Bouchet, | Justine Braisaz-Bouchet in Lou Jeanmonnot sta se podpisali pod dvojno francosko zmago. | Foto Guliverimage

Justine Braisaz-Bouchet in Lou Jeanmonnot sta se podpisali pod dvojno francosko zmago.

Foto: Guliverimage

Na postaji svetovnega pokala biatlonk v češkem Novem Mestu na Moravskem sta za Francijo dvojno zmago na tekmi na 12,5 kilometra dosegli Justine Braisaz-Bouchet in Lou Jeanmonnot. Najboljša od treh Slovenk je bila Polona Klemenčič, ki je s petimi zgrešenimi tarčami končala na 36. mestu (+ 3:44,0).

Na Moravskem na zadnjih tekmah pred olimpijskimi igrami ni obolele Anamarije Lampič, slovenske barve so danes branile Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc.

Dolgo je najbolje kazalo Živi Klemenčič, ki je startala v zadnji skupini v konkurenci 92 tekmovalk. Po zgrešenem strelu na prvem postanku je naslednja dva strelska nastopa opravila brezhibno in z 41. mesta napredovala že na 25. Toda na koncu visoke uvrstitve ni bilo, saj je na četrtem postanku na strelišču zgrešila tri tarče, zdrsnila na 61. mesto in na cilju končala kot 64. (+ 5:27,4).

Polona Klemenčič je bila najvišje uvrščena Slovenka. | Foto: Guliverimage Polona Klemenčič je bila najvišje uvrščena Slovenka. Foto: Guliverimage

Tako je najboljšo slovensko uvrstitev dosegla Polona Klemenčič. Začela je z enim in dvema zgrešenima streloma po polovici, tretji nastop na strelišču je opravila brez napak, kar jo je dvignilo na 27. mesto, a je potem zgrešila še dvakrat na zadnji strelski postaji in spet nekaj izgubila, na koncu je bila po zadnjem tekaškem delu na cilju na 36. mestu. Repinc pa je skupno zgrešila pet strelov, tako da višje od 53. (+ 4:42,1) mesta ni mogla.

V ospredju sta za izjemno tesno zgodbo poskrbeli francoski biatlonki. Dolgo je bolje kazalo Jeanmonnot, saj je na prvih treh strelskih postankih zadela vse tarče in vodila, toda naredila je eno napako na zadnjem obisku strelišča. To je v igro vrnilo Braisaz-Bouchet, ki je edino tarčo zgrešila na tretjem postanku, zadnje streljanje opravila brez napak in nato v teku prišla do zmage, a je bila razlika med reprezentančnima kolegicama na koncu vsega 1,4 sekunde.

Precej daleč je bila tretja Nemka Franziska Preuss, ki je sicer tudi zgrešila samo enkrat, a imela že več kot minuto zaostanka za zmagovalko, je pa za nekaj sekund ugnala Švedinjo Ano Magnusson, ki je zgrešila dvakrat. Edina med najboljšimi s stoodstotnim streljanjem je bila Avstrijka Tamara Steiner, a je v teku izgubila preveč, tako da je osvojila šesto mesto.

