Dale Skjevdal do zmage v zasledovanju, Slovenca brez točk

Norvežan Johannes Dale Skjevdal je zmagovalec moške zasledovalne biatlonske tekme za svetovni pokal v nemškem Ruhpoldingu. Slovenca Lovro Planko na 41. in Anton Vidmar na 55. mestu sta ostala brez novih točk.

Dale Skjevdal je na Bavarskem kaznoval napake tekmecev na strelišču. V tekmo se je podal z desetega izhodišča po sobotnem sprintu, nato pa le enkrat moral v kazenski krog in se veselil četrte posamične zmage v karieri.

Najboljša iz sprinta, Šved Sebastian Samuelsson in Italijan Tommasso Giacomel, sta prednost obdržala le do drugega streljanja. Šved je nato izkoristil prednost, ki jo je imel ob startu in bil v igri tudi v končnici, čeprav je dvakrat že obiskal kazenski krog. Novi napaki na zadnjem strelskem postanku pa sta bili preveč in zasedel je šesto mesto.

Prav zadnje streljanje je na novo premešalo karte. Francoz Eric Perrot je imel sedem sekund prednosti pred 28-letnim Dale Skjevdalom, a je imel Norvežan bistveno hitrejše smuči, kar se je videlo na enem od spustov, in se prebil na prvo mesto.

Giacomel je bil tik pred ciljem še tretji, v končnici pa se je na tretje mesto prebil Šved Martin Ponsiluoma, v zadnjih metrih pa ga je prehitel tudi Francoz Fabien Claude, ki je tekmo začel kot 37.

Slovenski izkupiček je bil skromen. Lovro Planko je bil v sprintu 21., danes pa s štirimi kazenskimi krogi na 41. mestu ostal brez novih točk. Štiri napake je s puško naredil tudi Vidmar in zasedel 55. mesto med 60 nastopajočimi tekmovalci. "Proga tukaj ne dopušča napak z orožjem, teh pa je bilo danes pri meni preveč. Vseeno se trenutno na strelišču počutim dobro. Sem pri stvari in na splošno mislim, da gre na bolje," je kljub povprečni predstavi optimističen 24-letni Planko.

Biatlonska karavana se zdaj seli v Nove Mesto na Češkem, ki bo tudi zadnje prizorišče pred olimpijskimi boji v Anterselvi. V nasprotju s prejšnjimi napovedmi na tekmi še vedno ne bo Jakova Faka, ki po operaciji meniskusa še ni popolnoma okreval in se bo ekipi pridružil šele v Anterselvi.

Izidi, moški, zasledovanje (12,5 km): 1. Johannes Dale Skjevdal (Nor) 30:23,9 (1)

2. Eric Perrot (Fra) + 4,9 (3)

3. Martin Ponsiluoma (Šve) 7,5 (4)

4. Fabien Claude (Fra) 8,2 (2)

5. Tommasso Giacomel (Ita) 8,5 (5)

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 12,3 (4)

7. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 13,8 (1)

8. Emilien Jacquelin (Fra) 14,0 (4)

9. Isak Frey (Nor) 17,1 (2)

10. Philipp Nawrath (Nem) 17,7 (3)

...

41. Lovro Planko (Slo) 1:49,7 (4)

42. Anton Vidmar (Slo) 3:37,9 (4) Svetovni pokal, skupno:

1. Tommaso Giacomel (Ita) 736 točk

2. Eric Perrot (Fra) 654

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 640

4. Johan-Olav Botn (Nor) 560

5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 501

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 457

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 456

8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 429

9. Sturla Laegreid (Nor) 404

10. Philipp Nawrath (Nem) 385

...

37. Lovro Planko (Slo) 66

59. Miha Dovžan (Slo) 28

71. Toni Vidmar (Slo) 13

73. Jakov Fak (Slo) 13

