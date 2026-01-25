Francoski biatlonec Eric Perrot v odlični formi, Toni Vidmar padel na 29. mesto

Francoski biatlonec Eric Perrot je odlično formo potrdil tudi z zmago na tekmi s skupinskim startom svetovnega pokala v češkem Novem Mestu. Francoz, ki je bil najboljši tudi na četrtkovi posamični preizkušnji, je brez zgrešenega strela zmagal zanesljivo, z zmago pa je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slovenski predstavnik Toni Vidmar je osvojil 29. mesto.

Z zaostankom devetih sekund je drugo mesto zasedel Američan Campbell Wright, ki je zgrešil en strel, in sicer na zadnjem streljanju, tretje mesto pa je zasedel Norvežan Sverre Dahlen Aspenes, brez zgrešenega strela je zaostal 16,2 sekunde.

Na tekmi s skupinskim startom je imelo nastop zagotovljeno 25 najboljših v svetovnem pokalu in pet tekmovalcev s četrtkove tekme. S 24. mestom si je v četrtek nedeljski nastop - to je bila zadnja tekma pred olimpijskimi igrami - zagotovil tudi slovenski predstavnik Toni Vidmar, ki je izkoristil, da na Češkem ni bilo najboljših Nemcev in Norvežanov.

Toni Vidmar je moral štirikrat v kazenski krog. Foto: Aleš Fevžer

A posebej razpoložen na nedeljski tekmi ni bil. Prvo streljanje, ki ga je opravil brezhibno, je sicer napovedovalo soliden dosežek, po njem je zasedal 22. mesto, a je uvrstitev z ne preveč prepričljivim tekom in tudi slabšem streljanjem, štirikrat je moral v kazenski krog, pokvaril. Tekmo je končal na 29. mestu, za zmagovalcem je zaostal štiri minute, tri sekunde in tri desetinke.

Ob 18.15 se bodo na tekmi s skupinskim startom merila še dekleta, Slovenijo bo zastopala Polona Klemenčič.