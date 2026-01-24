Nemec razvil teorijo, tujci dvigujejo obrvi – Domen Prevc se jim samo smeji

Slovenski skakalni junak Domen Prevc je v Oberstdorfu postal svetovni prvak v poletih – in zaradi njegove nadvlade se v karavani večkrat odpre stara zgodba: "kaj ima on, česar nimamo mi?" Legenda Sven Hannawald je razvil svojo teorijo, drugi namigujejo na dres in opremo. Peter Slatnar, na čigar smučkah Domen leti, se na to samo nasmehne – in razloži, zakaj je takšno razmišljanje zgrešeno. Zlim jezičkom se smeji tudi Domen sam.

Po Robertu Kranjcu in Petru Prevcu je Domen Prevc tretji Slovenec, ki je postal svetovni prvak v poletih v posamični konkurenci. Tekmece je v petek in soboto v štirih poletih deklasiral in se z zlatim odličjem še izdatneje vpisal v zgodovino smučarskih skokov. Najbližjega zasledovalca je premagal za ogromnih 59,5 točke in za vsega točko zaostal za absolutnim rekordom v razliki med zlatim in srebrnim skakalcem na prvenstvu.

Ko je nekdo na vrhu – in to prepričljivo –, se vedno najdejo tudi glasovi, da nekdo išče bližnjice. Znano dejstvo je, da se za zmagovalnim konjem praši. Domen pa je v tej zimi v svoji ligi: osvojil je zlatega orla na novoletni turneji, zmaguje serijsko, zdaj je še svetovni prvak v poletih. Zato ne preseneča, da marsikdo dviguje obrvi in išče razlage tudi tam, kjer jih ni.

Slatnar o Domnovi dozorelosti: "Ni samoumevno, da je tam"

A ni samoumevno, da je Domen tam, kjer je, poudarja Peter Slatnar, ki slovenske skoke spremlja praktično celotno življenje in je znan kot inovator pri skakalni opremi, vključno s smučmi. V Sportalovi rubriki Sobotni intervju je izpostavil predvsem Domnovo tekmovalno zrelost.

Peter Slatnar dodobra pozna Domna Prevca, s katerim sodeluje pri skakalni opremi že vrsto let. Foto: Grega Valančič

"Tekmovalno je dozorel. Čisto drugače zna odklopiti, zna si postaviti svoj svet in znotraj tega mu najbolj ugaja njegov pristop do treningov – kolikor jaz opazujem. Nisem trener, ampak opazujem. Res je drugačen. Ne vem … Že prej je bil resen, zdaj pa je vse podrejeno temu in vsaka stvar, ki jo naredi, ima razlog. Če gre recimo v Bohinj v bazen ali savno, ne gre zato, da bi "afne guncal", ampak da se spravi v red, da da glavo na zrak, da se baterije napolnijo."

Kaj Domen sploh zahteva od smuči?

Vsaka stvar ima razlog. In to se pri Domnu, kot pravi Slatnar, čuti tudi v načinu, kako razmišlja o opremi.

Pri Domnu je, poudari Slatnar, vsaka stvar dobila svoj smisel in podobno je tudi pri opremi. Do proizvajalca smuči nima posebnih želja, ne išče sprememb za vsako ceno, ampak pove svoje mnenje, ko nekaj res opazi. Na zadnjo postojanko svetovnega pokala Japonsko je denimo vzel nove smuči, po tekmah pa ga je poklical in navdušeno povedal, da so neverjetno dobre in še hitrejše.

Ko enkrat začuti, da je stvar prava, jo pelje naprej brez kompliciranja. Če pa naleti na detajl, ki bi ga rad izboljšal, pride in jasno pove, kaj bi si želel.

V Slatnarjevi ekipi imajo pri takih niansah dober posluh, znajo "slišati" tekmovalca, kar je izdatno dobrodošlo za vsakega skakalca.

"Če bi komarja pohodil …"

Slatnar ravno pri Domnovem občutku vidi pomemben razlog, zakaj lahko malenkosti pretaplja v perfekcionizem. In ta del pove tako, da se ga lahko udejani pri sami proizvodnji materiala.

Domen Prevc ima neverjeten občutek v zraku. Foto: Guliverimage

"Jaz sem se zmeraj šalil: če bi komarja pohodil in počep naredil, bi on čutil. Takšen občutek je imel tudi Gregor Schlierenzauer. Domen ima nore občutke in čuti vsako malenkost, zato je tudi tako prefinjen v zraku. Včasih rečejo, da pride z mize, kot bi ga iz gostilne vrgel – on vse pobere, vse iztisne. Kot da limono ožameš in stisneš do zadnje kaplje. Še iz suhega kamna bi kapljico potegnil."

Domen je v zraku številka 1. Morda celo najboljši letalec vseh časov. Neverjeten občutek ima za nadzor telesa, kar mu daje v tem trenutku ob tej opremi prednost pred tekmeci. A ni malo teorij o opremi, ki v času Domnove dominacije prihajajo na površje.

Tujci sprašujejo o dresu, čevljih, okovju

Slatnarja tuji trenerji sprašujejo, kaj Domen "ima", da je tako odskočil od konkurence. Navezujejo se na skakalni dres, na to, ali kaj manipulira z njim, enako na smučko, čevlje, okovja. Slatnar se takih vprašanj ne ustraši, prej obratno.

V smehu jim odgovori, hkrati pa je v pogovoru za Sportal opozoril: "Včasih se malce bojimo, da bi mu kdo kakšno stvar ukradel. Saj veste, so tudi kakšni malo nabriti in bi mu lahko kdo vzel na primer čevelj. Ampak nima nič. Ima le tisto zaponko, pa še ta se mu je na Japonskem v zraku odtrgala.’”

Hannawaldova teorija in zakaj po Slatnarju ne drži. "Domen se jim le smeji."

In prav okoli te zaponke oziroma čevlja se je zgradila tudi ena bolj odmevnih teorij.

Zanimivo teorijo je razvil dvakratni svetovni prvak v poletih Sven Hannawald. Slatnar jo pozna, a jo hkrati postavi na realna tla.

"Domen ima le tisto zaponko, pa še ta se mu je na Japonskem v zraku odtrgala. Tisti "zobki" so nekakšna račna, kot recimo pri snowboard deski. On si zategne, da čuti nogo. Nogo moraš potegniti nazaj, da se ti peta ne sezuva, o čemer je govoril Hannawald. Domen in nekateri imajo zaponko, da se jim peta v zraku ne sezuva. Hannawald je razvil neko teorijo, da mu peta leti v čevlju, in ko pride v zrak, se mu peta dvigne, še bolj pride čez smuči in posledično leti bolj vodoravno. Da je on razvil to teorijo, ki je bil dober skakalec, letalec, je skregano z logiko. Domen se jim samo smeji."

Sven Hannawald je razvil svojo teorijo, ki je po mnenju Petra Slatnarja skregana z logiko. Foto: Guliverimage Dejstvo je, da je Domen Prevc v Oberstdorfu postal svetovni prvak v poletih, govorice pa bodo zagotovo tudi v bodoče prisotne v karavani smučarskih skokov, ki lahko pri posamezniku vplivajo tudi na psihološko stabilnost. A je le-ta pri Domnu, kot je sam povedal, po osvojenem zlatem orlu, na najvišji možni ravni in mu je zdaj vse bistveno lažje.