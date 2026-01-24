Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
24. 1. 2026,
18.14

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Primož Ulaga Domen Prevc Domen Prevc Timi Zajc Timi Zajc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih

Sobota, 24. 1. 2026, 18.14

10 minut

Kolajne Slovencev na SP v poletih

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v poletih!

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Skakalci | Domen Prevc je postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka. | Foto Reuters

Domen Prevc je postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka.

Foto: Reuters

Slovenski prvak Domen Prevc je na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu postal tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka na posamični tekmi. Kot prvi je posamični prvak postal Robert Kranjec leta 2012 v Vikersundu, kot drugi pa Peter Prevc pred desetimi leti na Kulmu. Slovenci so do zdaj na prvenstvih v poletih osvojili 12 kolajn, pod prvo se je še pod jugoslovansko zastavo prav v Oberstdorfu s srebrom podpisal Primož Ulaga. Nova priložnost za odličje bo že v nedeljo, ko bo slovenska ekipa branila naslov svetovnih prvakov.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc zdržal pritisk in postal svetovni prvak v poletih!
Peter Slatnar
Sportal Peter Slatnar: Tujci me sprašujejo, kje Domen Prevc goljufa – jaz se jim smejim

Najboljši smučarski skakalec sezone Domen Prevc je v Oberstdorfu zdržal vse pritiske, upravičil vlogo prvega favorita in postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka. Za Domna je to četrto odličje na SP v poletih, prvo posamično.

To mu je uspelo 14 let po prvem posamičnem naslovu, pod katerega se je leta 2012 v Vikersundu podpisal Robert Kranjec.

Prvi posamični svetovni prvak je med Slovenci leta 2012 v Vikersundu postal Robert Kranjec. | Foto: Reuters Prvi posamični svetovni prvak je med Slovenci leta 2012 v Vikersundu postal Robert Kranjec. Foto: Reuters

Drugič je na individualni preizkušnji svetovni prvak postal Peter Prevc leta 2016 na Kulmu, deset let pozneje pa je podvig uspel njegovemu mlajšemu bratu Domnu.

Do prvega odličja je sicer še v dresu Jugoslavije poletel Primož Ulaga, ki je na letošnjem prizorišču leta 1988 osvojil srebro.

Primož Ulaga je leta 1988 kot prvi Slovenec osvojil kolajno na SP v poletih – v Oberstdorfu je bil še pod jugoslovansko zastavo srebrn. | Foto: Vid Ponikvar Primož Ulaga je leta 1988 kot prvi Slovenec osvojil kolajno na SP v poletih – v Oberstdorfu je bil še pod jugoslovansko zastavo srebrn. Foto: Vid Ponikvar

Peter Prevc je na svetovnih prvenstvih v poletih osvojil kar pet odličij, ob posamičnem zlatu se je pred dvema letoma z bratom Domnom, Timijem Zajcem in Lovrom Kosom veselil še naslova ekipnega svetovnega prvaka. Z ekipo (Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) je bil zlat tudi dve leti prej v Vikersundu, srebro je z ekipo (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc) osvojil leta 2018, leta 2014 pa ima s posamične tekme v Harrachovu še bron. Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v poletih pet kolajn, zadnjo je osvojil leta 2024, ko je z rojaki ubranil naslov svetovnih ekipnih prvakov. | Foto: Guliverimage Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v poletih pet kolajn, zadnjo je osvojil leta 2024, ko je z rojaki ubranil naslov svetovnih ekipnih prvakov. Foto: Guliverimage

Štiri kolajne na svetovnih prvenstvih ima tako kot Domen Timi Zajc, ki je na zadnjih dveh prvenstvih postal ekipni prvak, posamično osvojil srebro in bron, tokrat pa ni bil v ospredju. Kolajno ima še en Slovenec, ki nastopa v Oberstdorfu. Anže Lanišek, ki je zadnje SP v poletih zaradi poškodbe izpustil, je bil z ekipo zlat pred štirimi leti v Vikersundu. Timi Zajc je pri štirih kolajnah na svetovnih prvenstvih v poletih – posamično je osvojil srebro in bron, ekipno pa dve zlati odličji. | Foto: Sportida Timi Zajc je pri štirih kolajnah na svetovnih prvenstvih v poletih – posamično je osvojil srebro in bron, ekipno pa dve zlati odličji. Foto: Sportida

Posamično kolajno na svetovnih prvenstvih je osvojil še Urban Franc, ki je pred 30 leti do brona poletel na Kulmu. Bronasta je bila tudi ekipa v sestavi Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec v Vikersundu 2012.

Slovenske kolajne na SP v poletih:

Zlato:
Domen Prevc – Oberstdorf, 2026
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022
Peter Prevc – Kulm 2016
Robert Kranjec – Vikersund 2012

Srebro:
Timi Zajc – Vikersund 2022
Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018
Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Bron:
Timi Zajc – Kulm 2024
Peter Prevc – Harrachov 2014
Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012
Urban Franc – Kulm 1996

Domen Prevc
Sportal Čipiranje dresov spet v Oberstdorfu: Slovenci nočejo presenečenj
Domen Prevc, Oberstdorf
Sportal Izjemni Domen Prevc tudi v Oberstdorfu brez konkurence
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc po preplahu v prvi seriji vodi po polovici bitke za naslov prvaka
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc pojasnil, kaj se je zgodilo v prvi seriji, in opozoril na težave Avstrijca
Domen Prevc
Sportal Drugi vrhunec je tu, Domen Prevc se ne obremenjuje s tem, da je prvi kandidat za zlato
Domen Prevc, svetovni pokal v smučarskih skokih
Sportal Legendarni Nemec zgrožen nad dogajanjem v skokih: Na bruhanje mi gre
Domen Prevc
Sportal Zlati orel odpihnil meglo: Domen Prevc v Oberstdorf z opomnikom
smučarski skoki, Timi Zajc
Sportal "Težko se je bilo vrniti, saj z glavo nisi več pri sami tehniki, pač pa se bolj ukvarjaš z dresom"
Primož Ulaga Domen Prevc Domen Prevc Timi Zajc Timi Zajc Oberstdorf 2026 svetovno prvenstvo v poletih
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.