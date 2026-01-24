Slovenski prvak Domen Prevc je na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu postal tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka na posamični tekmi. Kot prvi je posamični prvak postal Robert Kranjec leta 2012 v Vikersundu, kot drugi pa Peter Prevc pred desetimi leti na Kulmu. Slovenci so do zdaj na prvenstvih v poletih osvojili 12 kolajn, pod prvo se je še pod jugoslovansko zastavo prav v Oberstdorfu s srebrom podpisal Primož Ulaga. Nova priložnost za odličje bo že v nedeljo, ko bo slovenska ekipa branila naslov svetovnih prvakov.

Najboljši smučarski skakalec sezone Domen Prevc je v Oberstdorfu zdržal vse pritiske, upravičil vlogo prvega favorita in postal tretji Slovenec s posamičnim naslovom svetovnega prvaka. Za Domna je to četrto odličje na SP v poletih, prvo posamično.

To mu je uspelo 14 let po prvem posamičnem naslovu, pod katerega se je leta 2012 v Vikersundu podpisal Robert Kranjec.

Prvi posamični svetovni prvak je med Slovenci leta 2012 v Vikersundu postal Robert Kranjec. Foto: Reuters

Drugič je na individualni preizkušnji svetovni prvak postal Peter Prevc leta 2016 na Kulmu, deset let pozneje pa je podvig uspel njegovemu mlajšemu bratu Domnu.

Do prvega odličja je sicer še v dresu Jugoslavije poletel Primož Ulaga, ki je na letošnjem prizorišču leta 1988 osvojil srebro.

Primož Ulaga je leta 1988 kot prvi Slovenec osvojil kolajno na SP v poletih – v Oberstdorfu je bil še pod jugoslovansko zastavo srebrn. Foto: Vid Ponikvar

Peter Prevc je na svetovnih prvenstvih v poletih osvojil kar pet odličij, ob posamičnem zlatu se je pred dvema letoma z bratom Domnom, Timijem Zajcem in Lovrom Kosom veselil še naslova ekipnega svetovnega prvaka. Z ekipo (Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) je bil zlat tudi dve leti prej v Vikersundu, srebro je z ekipo (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc) osvojil leta 2018, leta 2014 pa ima s posamične tekme v Harrachovu še bron. Peter Prevc ima s svetovnih prvenstev v poletih pet kolajn, zadnjo je osvojil leta 2024, ko je z rojaki ubranil naslov svetovnih ekipnih prvakov. Foto: Guliverimage

Štiri kolajne na svetovnih prvenstvih ima tako kot Domen Timi Zajc, ki je na zadnjih dveh prvenstvih postal ekipni prvak, posamično osvojil srebro in bron, tokrat pa ni bil v ospredju. Kolajno ima še en Slovenec, ki nastopa v Oberstdorfu. Anže Lanišek, ki je zadnje SP v poletih zaradi poškodbe izpustil, je bil z ekipo zlat pred štirimi leti v Vikersundu. Timi Zajc je pri štirih kolajnah na svetovnih prvenstvih v poletih – posamično je osvojil srebro in bron, ekipno pa dve zlati odličji. Foto: Sportida

Posamično kolajno na svetovnih prvenstvih je osvojil še Urban Franc, ki je pred 30 leti do brona poletel na Kulmu. Bronasta je bila tudi ekipa v sestavi Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec v Vikersundu 2012.