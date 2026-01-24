Domen Prevc: Neverjetno! Te sanje se kar vrtijo in vrtijo.

Slovenski skakalni šampion Domen Prevc je danes v Oberstdorfu postal svetovni prvak v poletih. To je po zmago na prestižni novoletni turneji že njegova druga velika lovorika v sezoni, v kateri dominira v svetovnem pokalu in močno vodi v skupnem seštevku. "V začetku sezone sem si rekel, da če bom eno od teh stvari dosegel, bom 'fejst' zadovoljen. Zdaj pa … Neverjetno, kako se odvija," je bil presrečen slovenski šampion.

"V začetku sezone sem si rekel, da če bom eno od teh stvari dosegel, bom fejst zadovoljen. Zdaj pa … Neverjetno, kako se odvija. Pri prvem skoku je še mene presenetilo, koliko hitrosti sem prenesel čez hrbtišče. Res sem vesel, da vse 'klapa', da se mi vrača vse delo, ves trud, da se je vse sestavilo. Te sanje se kar vrtijo in vrtijo, sem pa tak človek, da potrebujem nekaj časa, da se usidra, ne bom zdaj tukaj vreščal, v moji glavi pa je en tak lep, pozitiven občutek, ki mi daje veliko zadovoljstva," je za TV Slovenije po veličastni zmagi povedal nov svetovni prvak Domen Prevc.

"Res sem vesel, da vse 'klapa', da se mi vrača vse delo, ves trud, da se je vse sestavilo." Foto: Reuters

Reprezentančne kolege pa je danes poprosil, da ga v ciljni areni letalnice Heinija-Klopflerja ne dvignejo na ramena, razlog za to pa je bil nadvse zanimiv. "Jutri je še en dan, želel sem privarčevati dres za ekipno tekmo," je presenetil s pojasnilom. "Svetovni prvak gor ali dol, en dele mene je z mislimi že na nedeljski tekmi, ko bo treba narediti vse, da se povzpnemo na stopničke," je še dodal slovenski junak Oberstdorfa.

Danes je postal tretji Slovenec s to prestižno lovoriko, svetovna prvaka v poletih sta pred njim postala Robert Kranjec leta 2012 v Vikersundu in starejši brat Peter Prevc leta 2016 na Kulmu.

