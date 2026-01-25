Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
25. 1. 2026,
10.25

Osveženo pred

27 minut

Svetovno prvenstvo v poletih, Oberstdorf 2026, ekipna tekma

Domen Prevc še ni rekel zadnje v Oberstdorfu: Slovenci po novo kolajno

Domen Prevc | Slovenija je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v poletih osvojila ekipno zlato. | Foto Guliverimage

Slovenija je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih v poletih osvojila ekipno zlato.

Foto: Guliverimage

Domen Prevc je v soboto postal tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka. Danes bo v Oberstdorfu z Anžetom Laniškom, Timijem Zajcem in Rokom Oblakom lovil zlato še na ekipni tekmi. Slovenija je osvojila naslov na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih.

Domen Prevc je na letalnici Heinija Klopferja od samega začetka veljal za izrazitega favorita, na koncu je visoka pričakovanja z zanesljivo skupno zmago tudi upravičil. Po Robertu Kranjcu in bratu Petru Prevcu je tako postal tretji Slovenec z zlato kolajno v posamični konkurenci na svetovnih prvenstvih v poletih.

Pod Senčno goro na Bavarskem je tako sinoči zadonela Zdravljica, a slavje ni bilo predolgo. Slovenski šampion v Oberstdorfu še ni rekel zadnje. Danes se bodo najboljši letalci na svetu pomerili še v ekipni konkurenci, kjer naslov še na drugem zaporednem prvenstvu brani prav Slovenija.

Že sredi slavja razmišljal o nedelji

Novi svetovni prvak je o nedeljskem izzivu razmišljal že sredi sobotnega slavja, ko je reprezentančne kolege opozoril, da bi lahko dvigovanje na ramena pustilo posledice na tekmovalnem dresu.

Anže Lanišek: "Treba se je zbrati in to tekmo oddelati tako, kot je treba." | Foto: Guliverimage

"Naj še jutri opravi svojo nalogo. Delno namreč že mislim na jutrišnji dan in ekipno tekmo. Vem, da bo težko. Vse ekipe bodo dale vse od sebe. Tudi jaz bom moral narediti dva dobra poleta, da naredim čim več razlike in da osvojimo medaljo," se svoje odgovornosti zaveda Prevc.

Ob njem bodo zlato branili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Oblak. "Tistega pravega občutka nisem našel, jutri pa je nov dan. Treba se je zbrati in to tekmo oddelati tako, kot je treba," pravi Lanišek.

Ekipna preizkušnja v Oberstdorfu se bo začela ob 16.15, uro prej pa bo na sporedu poskusna serija.

SP v poletih, Oberstdorf, ekipna tekma:

Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Oberstdorf Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki svetovno prvenstvo v poletih
