Slovenski biatlonci Lea Repinc, Polona Klemenčič, Anton Vidmar in Lovro Planko so tekmo svetovnega pokala mešanih štafet 4 x 6 km v češkem Novem Mestu končali na osmem mestu (+ 1:49,7). Zmagali so Italijani pred Francozi, tretji so bili domačini Čehi.

Gostiteljica olimpijskih iger Italija (10 zgrešenih strelov) je bila nepremagljiva po zaslugi vrnitve vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala Tommasa Giacomela.

Francozi (7), ki so vodili večji del tekmovanja, in domačini iz Češke (7) so končali na drugem oziroma tretjem mestu.

Giacomel je v zadnji menjavi v Novem Mestu zaostanek 14,8 sekunde za Francijo spremenil v zmago z 24,7 sekunde prednosti skupaj s sotekmovalci Dorotheo Wierer, Liso Vittozzi in Lukasom Hoferjem.

Michal Krčmar je navdušil domače navijače, saj je češko ekipo popeljal na tretje mesto pred ZDA.

Velesila Norveška se je morala zadovoljiti s šestim mestom z dvema kazenskima krogoma, a tako kot nekatere druge ekipe v Novem Mestu, ki je zadnja postaja svetovnega pokala pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu/Cortini, je imela precej okrnjeno postavo.

Tudi najboljša slovenska biatlonca nista nastopila. Anamarija Lampič je nastop odpovedala zaradi bolezni, Jakov Fak pa še okreva po težavah z zdravjem.

"Danes pa bistveno boljši nastop. Samo še stoje se moram ponovno naučiti streljati, kot sem nekoč že znala. Potem bo to tisto, kar iščem. Sem pa zelo zadovoljna z nastopom, saj sem se tudi tekaško počutila zares dobro, imela pa sem tudi super smuči," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Lena Repinc.

Foto: Guliverimage

Polona Klemenčič ni bila srečna: "S svojim nastopom nisem zadovoljna, saj sem imela preveč poprav na strelišču. Vesela sem pa dejstva, da sem uspela predati na sedmem mestu, čeprav sem vmes že zgubljala, a sem prišla nazaj. Ni pa to bil nastop, ki si ga želim in vem, da sem zmožna več. Jutri je nov dan in upam da popravim izide iz prejšnjih tekem."

Tudi Toni Vidmar je bil samokritičen: "Danes s svojo tekaško nisem preveč zadovoljen. Nisem pokazala svojega maksimuma. Strelsko sem naredil zanesljivo in solidno."

Oceno dneva je podal še glavni trener slovenske vrste Janez Marič: "S posamično mešano štafeto nisem zadovoljen. Saj je že v prvi predaji Živa naredila luknjo, tudi Miha v prvo ni naredil optimalno. V drugo je bil boljši in končno 14. mesto. Z mešano štafeto pa smo zadovoljni. Lena je začela zelo dobro, tudi v nadaljevanju Polona, Toni in Lovro. Morda kakšna poprava vseeno preveč in Toni se ni najbolje počutil tekaško. Na koncu je Lovro z 11. mesta potegnil na osmega in s tem moramo biti zadovoljni, saj tukaj ni slabih ekip."

V nedeljo sledi še skupinski start. Postojanka v Novem Mestu je zadnja svetovnega pokala pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu/Cortini naslednji mesec.

