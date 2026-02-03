Italija pred športnim vrhuncem leta dviguje varnostne ukrepe na najvišjo raven

Kibernetski napadi iz Rusije in propalestinski protesti: tik pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Milanu - Cortini je Italija dvignila varnostne ukrepe na najvišjo možno raven. Za nemoten in varen potek iger bo skrbelo več kot 6000 policistov. Državna policija je za vsa prizorišča tekmovanj razvila obsežen varnostni načrt. Varnostni načrt za igre vključuje napotitev pasjih ekip in strokovnjakov za odstranjevanje bomb.

Glede na napeto mednarodno ozračje ni mogoče izključiti poskusov spodbujanja strahu pred terorizmom in drugimi nevarnostmi med obiskovalci, škodovanja ugledu iger ali sabotaže poteka dogodkov.

Med štafeto bakle skozi Italijo je bilo več protestov aktivistov, ki so kritizirali Izrael. Vendar pa so zaradi obsežnih varnostnih ukrepov in povečane teroristične pripravljenosti napadi po mnenju varnostnih strokovnjakov v Rimu le malo verjetni.

Italijanske oblasti so se pravočasno pripravile na tveganja, povezana z zimskimi olimpijskimi igrami, zlasti na kibernetske napade. Poleg zaščitnih in preventivnih ukrepov strategija vključuje tudi možnost hitrega odziva na napade med igrami, je sporočila vlada v Rimu. Grožnja vdora velja za zelo resno. Ekipa strokovnjakov sodeluje s specialisti organizatorjev pri obrambi pred digitalnimi napadi na veliki dogodek, ki naj bi dosegel približno tri milijarde gledalcev po vsem svetu.

"Pripravili smo se, kolikor smo se mogli"

"Pripravili smo se, kolikor smo se mogli. Seveda se vedno lahko kaj zgodi, še posebej v obdobju visoke mednarodne napetosti, kot je zdaj. Vendar pa nam nedavne izkušnje z dvema drugima pomembnima dogodkoma, svetim letom v Rimu in vrhom G7 v Apuliji v južni Italiji leta 2024, vlivajo zaupanje," je medijem povedal Gianluca Galasso, vodja operacij in kriznega upravljanja pri Nacionalni agenciji za kibernetsko varnost.

Morebitni napadi bi lahko izvirali od tako imenovanih "haktivistov", kar pomeni politično motiviranih hekerjev, ki izvajajo kibernetske napade v propagandne namene.

Prometni in komunikacijski sektor sta še posebej ranljiva, saj bi motnje med zimskimi igrami pritegnile veliko svetovno pozornost. "Pozvali smo vsa sodelujoča podjetja in javne uprave, naj znatno povečajo raven varnosti svojih IT-sistemov," je poudaril Galasso.

Za varnost na tekmovališčih bo državna policija med drugim napotila enote s psi in strokovnjake za eksplozive, piše APA. Te enote so odgovorne za preprečevanje, izvajanje pregledov in po potrebi nevtralizacijo groženj. Njihova področja delovanja segajo od vzdrževanja javnega reda in varovanja premoženja do iskanja drog in eksplozivov ter celo izvajanja reševalnih akcij.

Italija tesno sodeluje tudi z varnostnimi in obveščevalnimi službami drugih držav.

