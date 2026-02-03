Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Strgana križna vez v levem kolenu

Lindsey Vonn bo kljub poškodbi nastopila na olimpijskem smuku

Lindsey Vonn | Lindsey Vonn na torkovi novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo | Foto Reuters

Lindsey Vonn na torkovi novinarski konferenci v Cortini d'Ampezzo

Foto: Reuters

Ameriška smučarka Lindsey Vonn, vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala, bo nastopila oziroma poskusila nastopiti na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, čeprav si je v petek v Crans Montani poškodovala vezi v levem kolenu. Od četrtka do sobote jo čakajo trije treningi, smukaška tekma na progi Tofana pa bo v nedeljo.

Lindsey Vonn | Foto: Reuters Lindsey Vonn Foto: Reuters Švicarski Blick je v ponedeljek poročal, da poškodba levega kolena Lindsey Vonn ni težje narave in da vezi niso strgane. V torek popoldne je ameriška smučarka na prizorišču olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo stopila pred novinarje. Bila je resna in zamišljena. Poškodba vendarle ni nedolžna: ima strgano križno vez v levem kolenu, manjša poškodba je tudi na meniskusu. Kljub temu namerava nastopiti na olimpijskem smuku oziroma najprej na četrtkovem treningu. "Koleno se zdi stabilno. Ni zatečeno. Počutim se močno. Mislim, da bom s pomočjo kolenske opore v nedeljo lahko smučala." Pred novinarsko konferenco je bila na treningu in ni imela večjih težav.

"Tega si seveda nisem želela. Trdo sem garala, da bi prišla na igre dobro pripravljena," je povedala 41-letnica, ki se je po skoraj šestih letih vrnila na tekme, da bi letos sredi Dolomitov osvojila olimpijsko kolajno. To zimo je dobila dva smuka, zato je veljala za prvo favoritko. Nenazadnje ima s proge Tofana nad Cortino kar 20 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu. "Vem, kakšne so bile moje možnosti pred padcem. Vem tudi, kakšne so zdaj moje možnosti. Vem, da jih še imam. Če bom lahko, bom poskusila nastopiti." Leta 2010 je na olimpijskih igrah že osvojila smukaško zlato.

