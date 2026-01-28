Trend je jasen, a v Evropi pri pogonih avtomobilov še nič zares dokončno novega

So električni avtomobili v Evropi zadnji mesec res prvič prehiteli bencinsko gnane? Ne, položaj na trgu je še vedno ravno nasproten, trend proti delni elektrifikaciji (66 odstotkov novih avtomobilov ima vsaj delno, če že ne polno elektrificiran pogon) pa tudi povsem jasni.

Lani so v Evropi prodali 7,6 odstotka več avtomobilov kot predlani, delež povsem električnih je zrasel do 20 odstotkov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Kakšni so torej pravi trendi na evropskem avtomobilskem trgu? To je prav gotovo hitra in odločna rast povsem električnih avtomobilov (lani + 29 %), a obenem tudi vztrajanje klasičnega motorja z notranjim izgorevanjem. Evropski trg jih namreč še vedno potrebuje zelo veliko in sicer približno trikrat več kot elektromotorjev.

Lani so prodali v celi Evropi več kot devet milijonov pogonsko najrazličnejših novih avtomobilov, ki so imeli še vedno vgrajen bencinski motor. Vseh prodanih izključno električnih je bilo 2,5 milijona.

Tržni deleži med pogoni novih avtomobilov v zadnjih štirih letih:

2025 2024 2023 2022 bencinski 26,1 % 33 % 35,7 % 36,7 % dizelski 7,7 % 10,4 % 11,9 % 14,5 % hibridi 34,4 % 31,4 % 26,5 % 23,4 % električni 19,5 % 15,4 % 15,7 % 13,9 % priključni hibridi 9,6 % 7,4 % 7,7 % 9 %

vir: ACEA (EU, Švica, Velika Britanija, Norveška, Islandija)

Decembra so električni prehiteli bencinsko gnane, je to res?

Včeraj je bilo mogoče zaslediti več naslovov, da so v zadnjem mesecu lanskega leta električni avtomobili v Evropi prvič prehiteli bencinsko gnane. Ta mejnik pa vendarle ni povsem resničen, oziroma potrebuje dodatno razlago.

Električni avtomobili so namreč decembra v Evropski uniji dosegli 22,6-odstotni tržni delež, izključno bencinsko gnani (brez elektrificiranega pogona) pa 22,5-odstotnega. V celi Evropi (skupaj s Švico, Norveško, Veliko Britanijo …) so bili električni pri 26,3-odstotnem, bencinski pa pri 21,7-odstotnem tržnem deležu. Dizel? Daleč zadaj - decembra le pri dobrih šestih odstotkih evropskega trga.

Ne dovolj natančna statistika hibridov

Toda to še ne pomeni, da so električni avtomobili kljub veliki rasti v letu 2025 prodajno že zares prehiteli bencinsko gnane. Ker ACEA precej površno predstavlja statistiko hibridnih avtomobilov, med katere poleg pravih hibridov šteje tudi blage hibride, se tudi med prevladujočimi hibridi (slaba tretjina trga) skriva veliko avtomobilov z bencinskimi motorji. Vsak hibrid namreč potrebuje tudi klasičen motor na notranje zgorevanje, največkrat pa je to bencinski motor.

Kaj bo prineslo leto 2026?

Decembra so imeli vsi priključni avtomobili (električni in priključni hibridi) že 36,8-odstotni tržni delež (v EU nekaj nad 33 %), kar je že na več kot pol poti do razmerja na Kitajskem. Tam imajo priključna vozila že nekaj več kot polovico trga.

Toda december je le en mesec v letu - morda napoveduje trende za leto 2026, ko se bo delež izključno električnih avtomobilov v Evropi morda približal 30 odstotkom, so pa bile lani na letni ravni številke preboja elektrifikacije le nekaj nižje kot decembra.