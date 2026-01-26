Zmeda v Beogradu: je Trump načrtno udaril po Srbiji?

Donald Trump je bil še nedolgo nazaj zelo priljubljen v Srbiji. V državi v srcu Balkana so številni upali, da se bo Trumpova administracija v drugem mandatu v srbsko-kosovskem sporu postavila na stran Beograda. Zdaj pa so doživeli hladno prho. Trump je namreč v svoj Odbor za mir povabil Kosovo, ne pa tudi Srbije.

V svojem prvem mandatu je Donald Trump na Balkanu vodil politiko, ki je bila v korist Srbiji. Tako naj bi v okviru nove razmejitve na Balkanu predlagal delitev Kosova – severni del, kjer živijo Srbi, bi prišel v okvir Srbije. Šušljalo se je tudi o delitvi BiH.

V Beogradu so upali, da bo Grenell postal zunanji minister

Še zlasti so bili v Beogradu navdušeni nad takratnim Trumpovim posebnim odposlancem za odnose med Srbijo in Kosovom Richardom Grenellom. Zato so upali, da bo Grenell v drugem Trumpovem mandatu postal zunanji minister, kar pa se ni uresničilo.

Nad Trumpovo vrnitvijo v Belo hišo je bil navdušen tudi vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik, ki je pričakoval, da bo Trump podprl odcepitev Republike Srbske od BiH.

Propad Kushnerjevega projekta v Beogradu

Srbija je pred leti odprla tudi vrata Trumpovemu zetu Jaredu Kushnerju za nepremičninske projekte v Srbiji (so pa mu hkrati odprli vrata tudi v sosednji Albaniji). Na koncu se je konec lanskega leta Kushner odpovedal svojemu nepremičninskemu projektu v Srbiji.

Donald Trump in predsednica Kosova Vjosa Osmani na ustanovitvi Odbora za mir 22. januarja letos v Davosu v Švici. Srbija za razliko od Kosova sploh ni dobila povabila za včlanitev v odbor. Foto: Guliverimage

Pred dnevi pa so v Beogradu, ki mu številni v EU očitajo preveč prijateljske odnose do Putinove Rusije, doživeli hladno prho. Trump je v svoj Odbor za mir, ki je celo nekakšen tekmec Združenim narodom, povabil Kosovo in Hrvaško, ne pa tudi Srbije. Zagreb povabila za zdaj ni sprejel, so pa povabilo navdušeno sprejeli v Prištini.

Trumpovi negativni signali Srbiji

Nikola Perišić iz Centra za družbene raziskave je za Kurir povedal, da so bila pričakovanja od Trumpa v Srbiji zelo visoka, zlasti na podlagi izkušenj iz njegovega prvega mandata, ko je Grenell bolj kritiziral albansko stran zaradi nezmožnosti doseganja dogovora in normalizacije odnosov.

Vendar pa je Trump v zdajšnjem mandatu vse bolj pošiljal negativne signale proti Srbiji, kar je doseglo vrhunec s povabilom, naj se Kosovo in Hrvaška pridružita Odboru za mir, poudarja Perišić.

Uspešen albanski lobi v ZDA?

"To je dokončen pokazatelj, da Srbija ne more računati na podporo ZDA pri vprašanju Kosova in da je albanskemu lobiju v Ameriki uspelo pridobiti Trumpa, kljub temu da so bile zdajšnje oblasti v Prištini bolj naklonjene Bidnovi administraciji," pravi Perišić.

V Beogradu so upali, da bo Richard Grenell, ki je naklonjen Srbiji, postal zunanji minister v drugi Trumpovi administraciji. Na fotografiji: Richard Grenell in Aleksandar Vučić. Foto: Guliverimage

To Srbijo postavlja v težaven položaj, saj ostaja negotovo, kateri sili bo Balkan dan kot interesna sfera in s kom naj Srbija gradi dobre odnose za prihodnost. Zato je treba razvijati dobre odnose z vsemi svetovnimi silami, je še dejal Perišić.