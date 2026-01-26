Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
21.54

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
Vjosa Osmani Vjosa Osmani-Sadriu Jared Kushner Albanija Aleksandar Vučić Richard Grenell Hrvaška Srbija Kosovo Donald Trump

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 21.54

36 minut

Zmeda v Beogradu: je Trump načrtno udaril po Srbiji?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Donald Trump | V svojem prvem mandatu je bil Donald Trump naklonjen Srbiji, zaradi česar so v Beogradu, pa tudi v Banja Luki, optimistično pričakovali drugi Trumpov mandat. Zdaj pa so doživeli hladno prho. | Foto Reuters

V svojem prvem mandatu je bil Donald Trump naklonjen Srbiji, zaradi česar so v Beogradu, pa tudi v Banja Luki, optimistično pričakovali drugi Trumpov mandat. Zdaj pa so doživeli hladno prho.

Foto: Reuters

Donald Trump je bil še nedolgo nazaj zelo priljubljen v Srbiji. V državi v srcu Balkana so številni upali, da se bo Trumpova administracija v drugem mandatu v srbsko-kosovskem sporu postavila na stran Beograda. Zdaj pa so doživeli hladno prho. Trump je namreč v svoj Odbor za mir povabil Kosovo, ne pa tudi Srbije.

V svojem prvem mandatu je Donald Trump na Balkanu vodil politiko, ki je bila v korist Srbiji. Tako naj bi v okviru nove razmejitve na Balkanu predlagal delitev Kosova – severni del, kjer živijo Srbi, bi prišel v okvir Srbije. Šušljalo se je tudi o delitvi BiH.

V Beogradu so upali, da bo Grenell postal zunanji minister

Še zlasti so bili v Beogradu navdušeni nad takratnim Trumpovim posebnim odposlancem za odnose med Srbijo in Kosovom Richardom Grenellom. Zato so upali, da bo Grenell v drugem Trumpovem mandatu postal zunanji minister, kar pa se ni uresničilo.

Donald Trump Melania Trump
Novice Trump za zaprtimi vrati ostro nad Hrvaško

Nad Trumpovo vrnitvijo v Belo hišo je bil navdušen tudi vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik, ki je pričakoval, da bo Trump podprl odcepitev Republike Srbske od BiH.

Propad Kushnerjevega projekta v Beogradu

Srbija je pred leti odprla tudi vrata Trumpovemu zetu Jaredu Kushnerju za nepremičninske projekte v Srbiji (so pa mu hkrati odprli vrata tudi v sosednji Albaniji). Na koncu se je konec lanskega leta Kushner odpovedal svojemu nepremičninskemu projektu v Srbiji.

Donald Trump in predsednica Kosova Vjosa Osmani na ustanovitvi Odbora za mir 22. januarja letos v Davosu v Švici. Srbija za razliko od Kosova sploh ni dobila povabila za včlanitev v odbor. | Foto: Guliverimage Donald Trump in predsednica Kosova Vjosa Osmani na ustanovitvi Odbora za mir 22. januarja letos v Davosu v Švici. Srbija za razliko od Kosova sploh ni dobila povabila za včlanitev v odbor. Foto: Guliverimage

Pred dnevi pa so v Beogradu, ki mu številni v EU očitajo preveč prijateljske odnose do Putinove Rusije, doživeli hladno prho. Trump je v svoj Odbor za mir, ki je celo nekakšen tekmec Združenim narodom, povabil Kosovo in Hrvaško, ne pa tudi Srbije. Zagreb povabila za zdaj ni sprejel, so pa povabilo navdušeno sprejeli v Prištini.

Trumpovi negativni signali Srbiji

Nikola Perišić iz Centra za družbene raziskave je za Kurir povedal, da so bila pričakovanja od Trumpa v Srbiji zelo visoka, zlasti na podlagi izkušenj iz njegovega prvega mandata, ko je Grenell bolj kritiziral albansko stran zaradi nezmožnosti doseganja dogovora in normalizacije odnosov.

Otok Sazan
Novice To je otok na Jadranu, ki ga želi imeti družina Trump

Vendar pa je Trump v zdajšnjem mandatu vse bolj pošiljal negativne signale proti Srbiji, kar je doseglo vrhunec s povabilom, naj se Kosovo in Hrvaška pridružita Odboru za mir, poudarja Perišić.

Uspešen albanski lobi v ZDA?

"To je dokončen pokazatelj, da Srbija ne more računati na podporo ZDA pri vprašanju Kosova in da je albanskemu lobiju v Ameriki uspelo pridobiti Trumpa, kljub temu da so bile zdajšnje oblasti v Prištini bolj naklonjene Bidnovi administraciji," pravi Perišić.

V Beogradu so upali, da bo Richard Grenell, ki je naklonjen Srbiji, postal zunanji minister v drugi Trumpovi administraciji. Na fotografiji: Richard Grenell in Aleksandar Vučić. | Foto: Guliverimage V Beogradu so upali, da bo Richard Grenell, ki je naklonjen Srbiji, postal zunanji minister v drugi Trumpovi administraciji. Na fotografiji: Richard Grenell in Aleksandar Vučić. Foto: Guliverimage

To Srbijo postavlja v težaven položaj, saj ostaja negotovo, kateri sili bo Balkan dan kot interesna sfera in s kom naj Srbija gradi dobre odnose za prihodnost. Zato je treba razvijati dobre odnose z vsemi svetovnimi silami, je še dejal Perišić.

Grenlandija Nuuk protest
Novice Trumpov naskok na Grenlandijo: Američan ima sporočilo tudi za Slovence
Gita Gopinath
Novice Bo ta ženska Trumpu prinesla zelo slabe novice?
Aleksandar Vučić
Novice Slaba novica za Srbijo. To je za zdaj znano.
Mark Rutte
Novice Rutte osupnil Evropo: Ne bo šlo
Donald Trump
Novice Resno svarilo: Evropa bo postala nočna mora
Donald Trump
Novice Je to previsoka cena za Donalda Trumpa?
Vladimir Putin
Novice Slabe novice za Putina: iz rok mu polzi vpliv na Balkanu
Jared Kushner
Novice Preobrat: Jared Kushner opustil načrte za Trumpov hotel v Beogradu
Vjosa Osmani Vjosa Osmani-Sadriu Jared Kushner Albanija Aleksandar Vučić Richard Grenell Hrvaška Srbija Kosovo Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.