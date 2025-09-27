Sobota, 27. 9. 2025, 16.55
48 minut
Italijansko prvenstvo, peti krog
V Milanu odločeni, da neporaženi prvaki v nedeljo padejo
Po štirih krogih italijanske serie A je imel polni izkupiček samo še Napoli (12 točk), a zdaj ga čaka prvi resnejši izziv nove sezone. V nedeljo zvečer gostuje na San Siru pri AC Milanu, ki je z devetimi točkami na tretjem mestu. Udinese s Sandijem Lovrićem, ki se je že vrnil na zelenico po lažji poškodbi z reprezentančne akcije, gostuje pri Sassuolu.
AC Milan je sezono odprl s porazom proti Cremoneseju, odtlej pa kaže precej boljše igre. Po treh ligaških zmagah so slavili še v prvem krogu pokala. Branilec naslova Napoli je v serie A dobil vse štiri uvodne tekme, a izgubil v prvem krogu lige prvakov (0:2 proti Manchester Cityju). V prejšnji šampionski sezoni so Neapeljčani obakrat premagali Milančane.
Italijansko prvenstvo, peti krog:
Sobota, 27. september:
Nedelja, 28. september:
Ponedeljek, 29. september:
Lestvica:
Najboljši strelci:
3 – Pulisic (Milan), Thuram (Inter), Paz (Como)
2 – Belotti (Cagliari), Calhanoglu (Inter), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Baschirotto (Cremenese), Vlahović (Juventus)