Avtor:
M. P.

Sobota,
27. 9. 2025,
16.55

Osveženo pred

48 minut

Sobota, 27. 9. 2025, 16.55

48 minut

Italijansko prvenstvo, peti krog

V Milanu odločeni, da neporaženi prvaki v nedeljo padejo

Avtor:
M. P.

AC Milan Ruben Loftus-Cheek | V Milanu so odločeni, da bo Napoli ta konec tedna padel. | Foto Reuters

V Milanu so odločeni, da bo Napoli ta konec tedna padel.

Foto: Reuters

Po štirih krogih italijanske serie A je imel polni izkupiček samo še Napoli (12 točk), a zdaj ga čaka prvi resnejši izziv nove sezone. V nedeljo zvečer gostuje na San Siru pri AC Milanu, ki je z devetimi točkami na tretjem mestu. Udinese s Sandijem Lovrićem, ki se je že vrnil na zelenico po lažji poškodbi z reprezentančne akcije, gostuje pri Sassuolu.

Lazio Roma
Sportal Bitka za Rim pripadla Romi, Napoli edini stoodstoten

AC Milan je sezono odprl s porazom proti Cremoneseju, odtlej pa kaže precej boljše igre. Po treh ligaških zmagah so slavili še v prvem krogu pokala. Branilec naslova Napoli je v serie A dobil vse štiri uvodne tekme, a izgubil v prvem krogu lige prvakov (0:2 proti Manchester Cityju). V prejšnji šampionski sezoni so Neapeljčani obakrat premagali Milančane.

Italijansko prvenstvo, peti krog:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28. september:

Ponedeljek, 29. september:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

– Pulisic (Milan), Thuram (Inter), Paz (Como)
– Belotti (Cagliari), Calhanoglu (Inter), De Bruyne (Napoli), De Ketelaere (Atalanta), Krstović (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Baschirotto (Cremenese), Vlahović (Juventus)

Paolo Scaroni
Sportal San Siro bo končan do leta 2031
Inter Milano Napoli AC Milan Juventus Udinese italijansko prvenstvo serie A tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
