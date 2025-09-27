V Milanu odločeni, da neporaženi prvaki v nedeljo padejo

Po štirih krogih italijanske serie A je imel polni izkupiček samo še Napoli (12 točk), a zdaj ga čaka prvi resnejši izziv nove sezone. V nedeljo zvečer gostuje na San Siru pri AC Milanu, ki je z devetimi točkami na tretjem mestu. Udinese s Sandijem Lovrićem, ki se je že vrnil na zelenico po lažji poškodbi z reprezentančne akcije, gostuje pri Sassuolu.