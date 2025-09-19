Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

19. 9. 2025,
San Siro bo končan do leta 2031

Paolo Scaroni | Paolo Scaroni | Foto Guliverimage

Paolo Scaroni

Foto: Guliverimage

Italijanska nogometna prvoligaša Inter in Milan bosta leta 2031 igrala na novem stadionu v Milanu. Predsednik Milana Paolo Scaroni ne dvomi, da bodo do takrat izpeljali megalomanski projekt. "Rossoneri in nerazzurri bodo do leta 2031 dobili najboljši stadion v Evropi, na kar bodo ponosni vsi Milančani," je za Sky Sport dejal Scaroni.

"Že dolgo pripravljamo projekt za nov stadion v okrožju San Siro, vloženega je bilo veliko denarja in zagotovo bomo dosegli cilj," izjavo Scaronija povzema calciomercato.com. Gre za 78-letnega gospodarstvenika, ki je bil v poslovni karieri na čelu italijanskih energetskih podjetij Enel in Eni.

Mestni svet lombardijske prestolnice je v sredo prižgal zeleno luč za nakup zemljišča, na katerem stoji stadion Giuseppe Meazza. Soglasje projektu je sledilo dogovoru milanskih klubov Interja in Milana, da bosta skupno financirala nakup zemljišča, ki vključuje tudi okolico stadiona, v višini 197 milijonov evrov. Projekt za nov stadion ima podporo milanskega župana Giuseppeja Sale.

Mestni svet lombardijske prestolnice je v sredo prižgal zeleno luč za nakup zemljišča, na katerem stoji stadion Giuseppe Meazza. | Foto: Guliverimage Mestni svet lombardijske prestolnice je v sredo prižgal zeleno luč za nakup zemljišča, na katerem stoji stadion Giuseppe Meazza. Foto: Guliverimage

Končni stroški gradnje novega stadiona so ocenjeni na 1,2 milijarde evrov. Za zdaj še ni znano, ali bo sedanji stadion Giuseppe Meazza z zmogljivostjo 75.000 gledalcev delno ali v celoti porušen. Stadion, ki ima častitljivih 98 let, je bil nazadnje deležen večje prenove pred svetovnim prvenstvom 1990 v Italiji.

EP že na novem stadionu

Rok za dokončanje stadiona je leta 2031. Če bo projekt uresničen do takrat, bi po najbolj optimističnem scenariju na njem lahko gostili tekme evropskega prvenstva, ki ga bosta leta 2032 gostili Italija in Turčija.

Po načrtih bo gradnja novega objekta s kapaciteto 71.500 gledalcev stala približno 700 milijonov evrov, urejanje okolice, v kateri bodo med drugim muzej, trgovine, pisarne, hotel in zeleno območje, pa bo stalo 500 milijonov evrov.

