Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
11.46

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Kek nogomet Lestvica FIFA slovenska nogometna reprezentanca

Četrtek, 18. 9. 2025, 11.46

1 ura, 4 minute

Lestvica Fife

Španci na vrhu, Francozi prehiteli Argentince, Slovenci zadržali mesto

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
kvalifikacije za SP 2026 slovenska nogometna reprezentanca | Slovenci so zadržali 50. mesto. | Foto Reuters

Slovenci so zadržali 50. mesto.

Foto: Reuters

Slovenska moška nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) obdržala 50. mesto, tudi po domačem remiju proti Švedski (2:2) in bolečem porazu v Švici (0:3) v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na vrh so se prebili Španci pred reprezentancama Francije in Argentine.

Jan Oblak
Sportal Atletico se je poklonil Oblaku, sledila je drama na Anfieldu

Španija je zasedla prvo mesto na lestvici Fife s 1875,37 točke, Francija je druga s 1870,92 točke. Argentina je padla na tretje mesto s 1870,32 točke. Anglija je obdržala četrto mesto, Portugalska pa je napredovala za eno mesto in je trenutno peta reprezentanca na svetu. Brazilija je padla na šesto mesto, sledita ji Nizozemska in Belgija.

Hrvaška reprezentanca je izboljšala svojo uvrstitev za eno mesto in je zdaj deveta na lestvici Fife, italijanska reprezentanca pa je na desetem mestu. Nemčija je izpadla iz najboljše deseterice in je 12.

Naslednjo lestvico bodo pri Fifi objavili 23. oktobra.

Slovenska izbrana vrsta je najvišje na lestvici posegla leta 2010, ko je med oktobrom in decembrom zasedala 15. mesto.

Od septembra do novembra reprezentanco čakajo kvalifikacije za nastop na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.

V kvalifikacijski skupini B se je že pomerila proti Švedski in Švici, zdaj jo čaka reprezentanca Kosova, ki je na lestvici na 91. mestu.

Lestvica Fifa (18. september):

 1. Španija            1875,37 točke
 2. Francija           1870,92
 3. Argentina          1870,32
 4. Anglija            1820,44
 5. Portugalska        1779,55
 6. Brazilija          1761,60
 7. Nizozemska         1754,17
 8. Belgija            1739,54
 9. Hrvaška            1714,20
10. Italija            1710,06
...
17. Švica              1648,30
32. Švedska            1524,62
50. Slovenija          1462,96
91. Kosovo             1262,10

Matjaž Kek nogomet Lestvica FIFA slovenska nogometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.