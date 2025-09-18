Španci na vrhu, Francozi prehiteli Argentince, Slovenci zadržali mesto

Slovenska moška nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) obdržala 50. mesto, tudi po domačem remiju proti Švedski (2:2) in bolečem porazu v Švici (0:3) v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na vrh so se prebili Španci pred reprezentancama Francije in Argentine.

Španija je zasedla prvo mesto na lestvici Fife s 1875,37 točke, Francija je druga s 1870,92 točke. Argentina je padla na tretje mesto s 1870,32 točke. Anglija je obdržala četrto mesto, Portugalska pa je napredovala za eno mesto in je trenutno peta reprezentanca na svetu. Brazilija je padla na šesto mesto, sledita ji Nizozemska in Belgija.

Hrvaška reprezentanca je izboljšala svojo uvrstitev za eno mesto in je zdaj deveta na lestvici Fife, italijanska reprezentanca pa je na desetem mestu. Nemčija je izpadla iz najboljše deseterice in je 12.

Naslednjo lestvico bodo pri Fifi objavili 23. oktobra.

Slovenska izbrana vrsta je najvišje na lestvici posegla leta 2010, ko je med oktobrom in decembrom zasedala 15. mesto.

Od septembra do novembra reprezentanco čakajo kvalifikacije za nastop na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada.

V kvalifikacijski skupini B se je že pomerila proti Švedski in Švici, zdaj jo čaka reprezentanca Kosova, ki je na lestvici na 91. mestu.