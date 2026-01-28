Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
28. 1. 2026,
17.04

Osveženo pred

57 minut

Sreda, 28. 1. 2026, 17.04

57 minut

Skupna vrednost nogometnih prestopov 2025 rekordnih 11 milijard evrov

STA

Nogometni klubi so v lanskem letu skupno za prestope namenili skoraj 11 milijard evrov, kar je nov rekord.

Nogometni klubi so v lanskem letu skupno za prestope namenili skoraj 11 milijard evrov, kar je nov rekord.

Foto: Shutterstock

Nogometni klubi so v lanskem letu skupno za prestope namenili skoraj 11 milijard evrov, kar je nov rekord, je številke krovne mednarodne zveze Fife predstavila nemška tiskovna agencija dpa.

Albert Riera
Sportal Riera odhaja v Nemčijo, v Celje pa še en nekdanji trener Olimpije?

V to številko so všteti vsi prestopi na mednarodnem področju tako v moškem kot ženskem nogometu. Vsota vseh je prvič presegla deset milijonov dolarjev (8,37 milijona evrov), v primerjavi z letom prej pa je rast kar 52-odsotna.

Skupno je te denarne tokove v moškem nogometu ustvarilo 86.158 prestopov, največ so prispevali angleški klubi, ki so za nove igralce namenili 3,2 milijarde evrov. Pri prodaji drugim pa so zaslužili 1,47 milijarde evrov. Največ mednarodnih prestopov so sicer opravili brazilski klubi, ki so pripeljali 1190 nogometašev, iz njih je drugam odšlo 1005 igralcev.

Na seznamu petih najdražjih prestopov je na tretjem mestu tudi selitev slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška iz Leipziga v Manchester United. | Foto: Guliverimage Na seznamu petih najdražjih prestopov je na tretjem mestu tudi selitev slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška iz Leipziga v Manchester United. Foto: Guliverimage

Na seznamu petih najdražjih prestopov - vsi so se končali pri klubih angleške premier lige - je na tretjem mestu tudi selitev slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška iz Leipziga v Manchester United. Na prvem mestu tega seznama je sicer Nemec Florian Wirtz (iz Bayerja v Liverpool), drugi je Francoz Hugo Ekitike (iz Eintrachta v Liverpool), za Šeškom pa sta še Nemec Nick Woltemade (iz Stuttgarta v Newcastle) in Španec Martin Zubimendi (iz Sociedada v Arsenal).

Florian Wirtz fotomontaža | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Fifa je predstavila tudi nekaj zanimivih razmerij med številom prestopov in njihovimi vrednostmi. Prestopi, vredni do 420.000 evrov (pol milijona dolarjev), predstavljajo večino (56 odstotkov), a so v skupni znesek prestopov prispevali manj kot tri odstotke. Na drugi strani je bilo prestopov, vrednih 16,75 milijona evrov (20 milijonov dolarjev) ali več, zgolj 3,8 odstotka, a je njihov delež v skupni vsoti skoraj polovičen.

Pri ženskah 80-odstotna rast

Tudi v ženskem nogometu je rast velika, je sporočila Fifa. V primerjavi z letom prej je bila rast 80-odstotna, na svetovni ravni je 756 klubov imelo 23,92 milijona evrov prometa za 2440 mednarodnih prestopov, kar je šest odstotkov več kot leto prej.

