B. B., Pe. M., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
21.54

alpsko smučanje svetovni pokal Schladming slalom

Sreda, 28. 1. 2026, 21.54

15 minut

Schladming, svetovni pokal, slalom (M)

Rekorder kralj Henrik še petič zmagovalec spektakla v Schladmingu

B. B., Pe. M., STA

Henrik Kristoffersen je zmagovalec spektakla v Schladmingu

Foto: Guliverimage

Henrik Kristoffersen je zmagovalec spektakla v Schladmingu

Foto: Guliverimage

Norveški tabor se veseli dvojne zmage. Na spektaklu pod žarometi v Schladmingu je zmagal Henrik Kristoffersen, ki je do pete zmage na tem terenu, kar je rekord Schladminga, prišel po drugem mestu v prvi vožnji. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila rojak Atle Lie McGrath (+0.34), ki je po prvi vožnji vodil, in Francoz Clement Noel (+0.54). Trojica je bila razred zase, četrti Lucas Pinheiro Braathen je zaostal že več kot sekundo in pol. Slovencev tudi tokrat ni bilo na štartu.

Žan Kranjec, Schladming
Sportal Prestižna zmaga v Schladmingu Švicarju, Kranjec najbolje letos

Potem ko so se v torek na klasični tekmi pod žarometi v Schladmingu najprej pomerili v veleslalomu, je bil danes na vrsti še slalom. Domači navijači so upali na avstrijski uspeh, a je bil danes njihov najboljši Fabio Gstrein na petem mestu, potem ko je sicer pridobil pet mest v drugi vožnji. A v ospredju sta bila Norvežana, ki sta imela po prvi vožnji dovolj velik naskok, da sta odbila napad Noela.

Po polovici je na spet zelo poledeneli progi Planai sicer bolje kazalo McGrathu, ki pa je imel le 15 stotink naskoka pred Kristoffersenom, tretji je bil zmagovalec veleslaloma Švicar Loic Meillard.

V drugi vožnji je sijajno predstavo na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Italiji uprizoril aktualni olimpijski prvak Noel. Z osmega mesta po prvi je silovito napadel in na cilju Gstreina, ki pred njim tudi ni odvozil slabo, premagal kar za sekundo in 21 stotink.

S tem dosežkom je postavil velik izziv še preostali sedmerici na startu. Kar trije, Belgijec Armand Marchant, Finec Eduard Hallbert in Francoz Paco Rassat, so na zahtevni progi naredili napake in odstopili.

Najhitrejša trojica. | Foto: Reuters Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

Norveški Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je izgubljal preveč, za Noelom je zaostal sekundo. Meillard je imel priložnost za dvojček zmag, a so se sanje končale že pred polovico druge proge z odstopom.

Noelu sta tako zmago lahko preprečila le še Norvežana. Kristoffersen je bil dovolj močan, da je ohranil večino naskoka; v drugi vožnji je imel drugi čas, v primerjavi z Noelom je izgubil le 19 stotink, kar je na koncu zadoščalo za prevzem vodstva.

McGrath pa je prednost iz prve vožnje hitro zapravil, do konca je v primerjavi z moštvenim sotekmovalcem izgubil pol sekunde, je bil pa še dovolj hiter, da je končal na drugem mestu.

Za Kristoffersena je bila današnja slalomska zmaga peta na tem prizorišču, kar je nov rekord Schladminga.

Atle Lie McGrath je z drugim mestom spet vodilni slalomist. | Foto: Guliverimage Atle Lie McGrath je z drugim mestom spet vodilni slalomist. Foto: Guliverimage

V slalomskem seštevku sezone je zdaj vodstvo prevzel McGrath s 452 točkami, a ima le točko več kot Pinheiro Braathen, tretji je Noel s 435.

Schladming, slalom

1. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor) 1:53.80
2. Atle Lie MCGRATH (Nor) +0.34
3. Clement NOEL (Fra) +0.54
4. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (Bra) +1.53
5. Fabio GSTREIN (Aut) +1.75
6. Timon HAUGAN (Nor) +1.99
...

alpsko smučanje svetovni pokal Schladming slalom
