Mikaela Shiffrin poražena le na enem slalomu zime

V Špindleruvem Mlynu na Češkem se bodo najboljše alpske smučarke danes pomerile še za slalomske točke svetovnega pokala. Po sedmih slalomih zime v seštevku discipline premočno vodi Američanka Mikaela Shiffrin, ki je zmagala na šestih tekmah. Le v Kranjski Gori je zmagala Švicarka Camille Rast. Tekma se bo začela ob 9.15, v finale (12.15) se bosta poskušali prebiti tudi dve Slovenki. Ana Bucik Jogan ima štartno številko 24, Nika Tomšič pa 36.

Na vrsti je osmi ženski slalom sezone, velika favoritinja za novo zmago, že sedmo v sezoni in 108. v karieri, pa je ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin. Ta bo tudi odprla tekmo v Špindleruvem Mlynu. Kot peta se bo na progo podala Švicarka Camille Rast, edina, ki je poleg Shiffrin letos slavila v slalomu, to ji je uspelo 4. januarja v Kranjski Gori.

Slovenske barve bosta tudi danes branili nekoliko obolela Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič, ki sta na včerajšnjem veleslalomu ostali brez finala. Zmage se je včeraj veselila Švedinja SaraHector, ki ima danes štartno številko 11.

Špindleruv Mlyn, slalom, štartna lista: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA)

2. Lena Dürr (Nem)

3. Lara Colturi (Alb)

4. Paula Moltzan (ZDA)

5. Camille Rast (Švi)

6. Katharina Truppe (Avt)

7. Wendy Holdener (Švi)

8. Anna Swenn Larsson (Šve)

9. Emma Aicher (Nem)

10. Melanie Leillard (Švi)

11. Sara Hector (Šve)

12. Cornelia Öhlund (Šve)

13. Marion Chevrier (Fra)

14. Lara Della Mea (Ita)

15. Zrinka Ljutić (Hrv)

…

24. Ana Bucik Jogan (Slo)

36. Nika Tomšič (Slo)

Preberite še: