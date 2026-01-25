Nedelja, 25. 1. 2026, 9.20
1 ura, 36 minut
Melbourne, mladinsko OP Avstralije
Mladi Šeško zanesljivo v drugi krog mladinskega OP Avstralije
Slovenski teniški igralec Žiga Šeško, sedmi nosilec mladinskega dela turnirja za grand slam v Melbournu, je v prvem krogu s 6:3 in 6:2 gladko ugnal Rusa Marata Salbijeva, ki se je na glavni turnir uvrstil iz kvalifikacij.
17-letnega Žiga Šeška v drugem krogu čaka Emilio Camacho iz Ekvadorja, morebitni tretji tekmec pa bo boljši iz obračuna med Kazahstancem Damirjem Žalgasbajem in Thilom Behrmannom, desetim nosilcem iz Avstrije.
