A. T. K., STA

Nedelja, 25. 1. 2026, 9.20

Melbourne, mladinsko OP Avstralije

Mladi Šeško zanesljivo v drugi krog mladinskega OP Avstralije

A. T. K., STA

Mladi upi 2025, Žiga Šeško | 17-letni teniški igralec Žiga Šeško je v prvem krogu mladinskega dela Australian Open gladko ugnal Rusa Marata Salbijeva. | Foto Mateja Jordović Potočnik

17-letni teniški igralec Žiga Šeško je v prvem krogu mladinskega dela Australian Open gladko ugnal Rusa Marata Salbijeva.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško, sedmi nosilec mladinskega dela turnirja za grand slam v Melbournu, je v prvem krogu s 6:3 in 6:2 gladko ugnal Rusa Marata Salbijeva, ki se je na glavni turnir uvrstil iz kvalifikacij.

17-letnega Žiga Šeška v drugem krogu čaka Emilio Camacho iz Ekvadorja, morebitni tretji tekmec pa bo boljši iz obračuna med Kazahstancem Damirjem Žalgasbajem in Thilom Behrmannom, desetim nosilcem iz Avstrije.

