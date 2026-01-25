Nedelja, 25. 1. 2026, 7.05
1 ura, 24 minut
Alpsko smučanje, Kitzbühel, slalom (m)
Kitzbühelski spektakel se zaključuje s slalomom
V Kitzbühlu na Tirolskem se bodo najboljši alpski smučarji po petkovem superveleslalomu in sobotnem smuku danes za zaključek spektakularnega konca tedna pomerili še v slalomu za svetovni pokal. Slovencev danes na štartu ne bo. Prva vožnja se bo začela ob 10.30, finale bo ob 13.30.
V mondenem avstrijskem smučarskem središču Kitzbühel se bodo danes za točke svetovnega pokala pomerili še slalomisti. Po sedmih slalomih sezone v seštevku te discipline vodi Norvežan Atle Lie McGrath s 372 točkami, sledi mu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen (351), tretji je Francoz Clement Noël (343), ki pa ima le tri točke prednosti pred rojakom Pacom Rassatom. Peti je še en Norvežan Timon Haugan (330). Razlike so majhne, bitka za mali kristalni globus bo še zelo zanimiva.
Kitzbühel, slalom, štartna lista:
1. Loic Meillard (Švi)
2. Paco Rassat (Fra)
3. Henrik Kristoffersen (Nor)
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
5. Clement Noël (Fra)
6. Atle Lie McGrath (Nor)
7. Timon Haugan (Nor)
8. Eduard Hallberg (Fin)
9. Victor Muffat-Jeandet (Fra)
10. Armand Marchant (Bel)
11. Linus Strasser (Nem)
12. Fabio Gstrein (Avt)
13. Tanguy Nef (Švi)
14. Steven Amiez (Fra)
15. Manuel Feller (Avt)
…