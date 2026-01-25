Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
25. 1. 2026,
9.05

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca evropsko rokometno prvenstvo

Nedelja, 25. 1. 2026, 9.05

12 minut

EP v rokometu, 11. dan

Vse boljše Slovence danes čaka tekma proti Madžarom, zmaga je nujna za sanje o polfinalu

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Slovenija : Ferski otoki, Uroš Zorman, Matic Suholežnik | Slovenske rokometaše danes ob 15.30 na Ep čaka tekma z Madžari. | Foto RZS

Slovenske rokometaše danes ob 15.30 na Ep čaka tekma z Madžari.

Foto: RZS

Slovenski rokometaši, ki so se v petek dostojno upirali favoriziranim Švedom, se bodo danes v glavnem delu evropskega prvenstva ob 15.30 v švedskem Malmöju pomerila z Madžari. Če želijo ohraniti upanje v napedovanje v polfinale, kamor potujeta dve najboljši ekipi iz obeh skupin, je zmaga nujna. Slovence v torek čaka še obračun proti Hrvatom (18.00), v sredo pa se bodo srečali z Islandijo (15.30).

Slovenija, ki je v prvem delu evropskega prvenstva premagala Črni goro, Švico in Ferske otoke, je drugi del v petek začela s porazom proti domačinom in enim favoritom za kolajne - Švedom.

"Ta skupina je veliko težja kot v prvem delu. Najprej je na vrsti Madžarska in zagotovo gre za kakovostno ekipo z močnimi krožnimi napadalci in strelci iz razdalje. Pripravili se bomo, kot se najbolje znamo," je na sobotnem medijskem terminu razložil Domen Tajnik.

prijateljska tekma Slovenija Islandija, Uroš Zorman
Sportal Slovenci imajo recept za Madžare: Živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti

V tesni skupini II ima Švedska štiri točke, s po dvema sledijo Islandija, Slovenija in Hrvaška, po eno pa sta zbrali Madžarska in Švica.

"Skupina ostaja odprta z izjemno prvega mesta, ki nam je verjetno nedosegljivo. Vse ostalo je odprto in če dobro odigramo proti Madžarski in zmagamo, nam to odpira možnosti za dobro uvrstitev," je še dodal član makedonskega Eurofarma.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

EP v rokometu 2026

Nedelja, 25. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še:

slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman
Sportal Slovenci namučili Švede, Zorman: Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim
Miha Zarabec
Sportal Izpoved slovenskega reprezentanta, ki je ostal brez evropskega prvenstva
Danska EP 2026
Sportal Dancem ponovitev zadnjega finala, že prvi tekmi postregli z dramo
Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca evropsko rokometno prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.