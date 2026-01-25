Vse boljše Slovence danes čaka tekma proti Madžarom, zmaga je nujna za sanje o polfinalu

Slovenski rokometaši, ki so se v petek dostojno upirali favoriziranim Švedom , se bodo danes v glavnem delu evropskega prvenstva ob 15.30 v švedskem Malmöju pomerila z Madžari. Če želijo ohraniti upanje v napedovanje v polfinale, kamor potujeta dve najboljši ekipi iz obeh skupin, je zmaga nujna. Slovence v torek čaka še obračun proti Hrvatom (18.00), v sredo pa se bodo srečali z Islandijo (15.30).

Slovenija, ki je v prvem delu evropskega prvenstva premagala Črni goro, Švico in Ferske otoke, je drugi del v petek začela s porazom proti domačinom in enim favoritom za kolajne - Švedom.

"Ta skupina je veliko težja kot v prvem delu. Najprej je na vrsti Madžarska in zagotovo gre za kakovostno ekipo z močnimi krožnimi napadalci in strelci iz razdalje. Pripravili se bomo, kot se najbolje znamo," je na sobotnem medijskem terminu razložil Domen Tajnik.

V tesni skupini II ima Švedska štiri točke, s po dvema sledijo Islandija, Slovenija in Hrvaška, po eno pa sta zbrali Madžarska in Švica.

"Skupina ostaja odprta z izjemno prvega mesta, ki nam je verjetno nedosegljivo. Vse ostalo je odprto in če dobro odigramo proti Madžarski in zmagamo, nam to odpira možnosti za dobro uvrstitev," je še dodal član makedonskega Eurofarma.

Slovence po dvoboju z Madžari v Malmöju čakata še torkov obračun proti Hrvatom (18.00) in za konec dan kasneje še proti Islandiji (15.30).

V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

