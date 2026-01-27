Kranjec in Oserban pod žarometi na olimpijsko veleslalomsko generalko

Alpske smučarje danes v Schladmingu čaka veleslalomski večer pod žarometi. Na startni listi sta dva Slovenca: Žan Kranjec, ki je na tem prizorišču pred dvema letoma osvojil 3. mesto, in Miha Oserban. Kranjec ima startno številko 15, Oserban pa bo startal kot predzadnji, 63. Prva vožnja pod goro Planai se bo začela o 17.45, druga pa bo na sporedu ob 20.45.

V Schladmingu, ki je bil dolga leta prizorišče nočnega slaloma, so organizatorji leta 2023 dodali še nočni veleslalom, kar je dobra novica za najboljšega slovenskega veleslalomista Žana Kranjca, ki je na drugi izvedbi nočnega veleslaloma leta 2024 zaostal le za Švicarjem Marcom Odermattom in Avstrijcem Manuelom Fellerjem.

Triintridesetletni olimpijski veleslalomski podprvak iz Pekinga s pozitivno naravnanostjo pričakuje sedmi moški veleslalom sezone. "Za mano so štirje dnevi treninga v Reiteralmu, kjer so bili super pogoji, od tega sem se en dan posvetil treningu superveleslaloma. Počutim se dobro in se veselim tekme, za katero verjamem, da bo uspešna," je v izjavi za SZS sporočil tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah.

Kranjec bo tekmo v Schladmingu začel kot 15. na koncu seznama prve jakostne skupine. Drugič v tej sezoni bo na startu v svetovnem pokalu 19-letni Miha Oserban, ki bo startal kot predzadnji s številko 63.

Prva vožnja se bo začela ob 17.45, finale pa bo na sporedu ob 20.45.

Schladming, veleslalom, moški, startna lista 1. Henrik Kristoffersen (NOR)

2. Stefan Brennsteiner (AVT)

3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

4. Loïc Meillard (ŠVI)

5. Marco Schwarz (AVT)

6. Atle Lie McGrath (NOR)

7. Marco Odermatt (ŠVI)

8. Filip Zubčić (HRV)

9. Alex Vinatzer (ITA)

10. Thomas Tumler (ŠVI)

11. Timon Haugan (NOR)

12. Luca Aerni (ŠVI)

13. Léo Anguenot (FRA)

14. River Radamus (ZDA)

15. Žan Kranjec (SLO)

...

63. Miha Oserban (SLO)

