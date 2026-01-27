Drzen načrt Norvežana: Henrik Kristoffersen želi smučati do ZOI 2030

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Henrik Kristoffersen, alpsko smučanje | Henrik Kristoffersen še čaka na prvo olimpijsko zlato. | Foto Guliverimage

Henrik Kristoffersen še čaka na prvo olimpijsko zlato.

Foto: Guliverimage

Norveški smučarski zvezdnik Henrik Kristoffersen je dejal, da namerava nadaljevati kariero do olimpijskih iger leta 2030. "Če bo oprema prava, bom ostal fizično in psihično pripravljen ter se bom lahko potegoval za zmage, se bom po igrah leta 2030 upokojil," je dejal Norvežan v pogovoru za avstrijski časnik Kronenzeitung.

"Ta odločitev je stoodstotno dokončna. To sem namreč obljubil svoji ženi," je dodal Henrik Kristoffersen, ki je sprva razmišljal o upokojitvi že leta 2027 in nato leta 2029 po domačem svetovnem prvenstvu v Narviku. Enaintridesetletnik je zmagal na 33 tekmah svetovnega pokala, 25 v slalomu in osem v veleslalomu. V vsaki disciplini ima svetovni naslov, ni pa še osvojil olimpijskega zlata; leta 2018 je bil srebrn v veleslalomu, leta 2014 pa bronast v slalomu.

Henrik Kristoffersen bo v Schladmingu lovil svojo prvo zmago v sezoni. | Foto: Guliverimage Henrik Kristoffersen bo v Schladmingu lovil svojo prvo zmago v sezoni. Foto: Guliverimage

Zdaj bo imel dve priložnosti, da to spremeni, na bližnjih olimpijskih igrah v Milanu/Cortini ter še leta 2030 v francoskih Alpah. Kristoffersen je govoril pred svojimi zadnjimi tekmami pred ZOI v Italiji, veleslalomu in slalomu na avstrijskem prizorišču v Schladmingu.

Po prvo zmago v sezoni

Norvežan je prvo zmago v svetovnem pokalu v karieri dosegel na slalomu v Schladmingu leta 2014, na tej dirki je zmagal še trikrat, peti uspeh v sredo pa bi ga postavil na mesto rekordnega zmagovalca - pred Avstrijca Marcela Hirscherja in Benjamina Raicha. "Želim si to peto zmago," je dejal Kristoffersen, ki to sezono še ni zmagal.

Henrik Kristoffersen ZOI 2026 olimpijske igre alpsko smučanje
