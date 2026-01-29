Jeseničani gostujejo v Italiji

Hokejiste HDD Jesenice od konca rednega dela Alpske lige ločita le še dve tekmi. Prva zvečer v Italiji, ko bodo gostovali pri Cortini, ki se bo, tako kot železarji, podala v dodatne boje za končnico. Četrtfinalno vstopnico si po rednem delu neposredno zagotovi prvih pet ekip, štiri so že znane (Red Bull Hockey Juniors, Zell am See, Sisak in Asiago), zadnje mesto je še odprto. Za preostale tri četrtfinalne vstopnice se bodo potegovala moštva, ki bodo redni del končala na mestih med šestim in 13.