Četrtek,
29. 1. 2026,
11.39

1 ura, 41 minut

hokej HDD Jesenice Alpska liga

Četrtek, 29. 1. 2026, 11.39

1 ura, 41 minut

Alpska liga, 29. januar

Jeseničani gostujejo v Italiji

HDD Jesenice : Asiago | Jeseničani gostujejo pri Cortini. | Foto Matias Demšar

Jeseničani gostujejo pri Cortini.

Foto: Matias Demšar

Hokejiste HDD Jesenice od konca rednega dela Alpske lige ločita le še dve tekmi. Prva zvečer v Italiji, ko bodo gostovali pri Cortini, ki se bo, tako kot železarji, podala v dodatne boje za končnico. Četrtfinalno vstopnico si po rednem delu neposredno zagotovi prvih pet ekip, štiri so že znane (Red Bull Hockey Juniors, Zell am See, Sisak in Asiago), zadnje mesto je še odprto. Za preostale tri četrtfinalne vstopnice se bodo potegovala moštva, ki bodo redni del končala na mestih med šestim in 13.

Hdd Jesenice : Zell am See
Sportal Jeseničani izgubili s prvaki alpske lige

Alpska liga

Četrtek, 29. januar

Lestvica:

