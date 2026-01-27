Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
27. 1. 2026,
14.53

Osveženo pred

5 minut

evropski pokal narodov hokej Edo Terglav risi slovenska hokejska reprezentanca

Pripravljalni turnir

Slovenci se bodo na Škotskem pomerili z Veliko Britanijo, Poljsko in Ukrajino

Slovenska hokejska reprezentanca, trening | Slovenska reprezentanca se bo prihodnji teden zbrala na Bledu, od tam pa odpotovala na pripravljalni turnir na Škotsko. | Foto Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca se bo prihodnji teden zbrala na Bledu, od tam pa odpotovala na pripravljalni turnir na Škotsko.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska članska hokejska reprezentanca se bo v prihodnjem tednu znova zbrala, na Bledu opravila dva skupna treninga na ledu, nato pa odpotovala v Edinburgh. Na Škotskem jo v sklopu februarske izdaje evropskega pokala narodov čakajo tri pripravljalne tekme proti reprezentancam Poljske, Ukrajine in Velike Britanije.

Evropski pokal narodov je novo tekmovanje, katerega cilj je, da bi pripravljalne reprezentančne tekme postale uradna tekmovalna platforma z večjim pomenom. Predvideno je, da bodo v prihodnjih letih reprezentance lahko napredovale ali nazadovale med skupinami, a letos zaradi olimpijske sezone teh prehodov ne bo.

V prvi sezoni sodeluje 18 držav, razdeljenih v pet skupin. Slovenska reprezentanca je del skupine C. Na uvodnem novembrskem pripravljalnem turnirju na Poljskem je zasedba Eda Terglava s 5:1 premagala Veliko Britanijo, nato v podaljšku strla odpor (3:2) gostiteljev Poljakov, za konec turnirja pa je z 2:3 izgubila proti Italijanom.

Slovenci se bodo znova zbrali prihodnji teden na Bledu, od koder bodo odpotovali na pripravljalne tekme na Škotsko. V Edinburgu se bodo med 5. in 7. februarjem pomerili s Poljsko, Veliko Britanijo in Ukrajino, medtem ko Italijane čakajo domače olimpijske igre. 

Terglav bo po turnirju na Škotskem reprezentanco znova zbral spomladi, ko jo čaka vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo elitne divizije, ki ga bo igrala v švicarskem Fribourgu. 

Seznam vabljenih hokejistov:

Vratarja: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice)
Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Bine Mašič (HK Olimpija), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice)
Napadalci: Miha Beričič (HK Olimpija), Jan Drozg (HK Olimpija), Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER3), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI; EHC Olten/SUI2), Jaka Sodja (HK Olimpija), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA)
Rezerve: Tjaš Lesničar (HDD Jesenice), Tom Sojer (HDD Jesenice),  Anže Žeželj (SaiPa/FIN).
 

Pripravljalne tekme, Edinburgh:

Četrtek, 5. februar
15.00 Poljska – Slovenija
19.30 Velika Britanija – Ukrajina

Petek, 6. februar
15.00 Ukrajina – Poljska
19.30 Velika Britanija – Slovenija

Sobota, 7. februar
15.00 Slovenija – Ukrajina
19.30 Velika Britanija – Poljska

* Vse ure so po srednjeevropskem času.

 
