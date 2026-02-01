Olimpija pred premorom še na Koroško

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek za peto zaporedno zmago s 5:1 na kolena spravili serijskega prvaka Salzburg, bodo ob 17. uri gostovali v Beljaku. Medtem ko je ljubljanska zasedba, pri kateri je zadnjo tekmo zaradi poškodbe predčasno končal prvi vratar Lukaš Horak, že uvrščena v končnico, se koroška bori za mesta, ki prinašajo dodatne boje za četrtfinale. Liga ICE bo po današnjem večeru za dva tedna zaprla tekmovalna vrata, v ospredje pa bo stopil olimpijski hokejski turnir, na katerem bo od članov Olimpije z Italijo nastopil Alex Petan.

Drugo koroško moštvo, vodilni Celovec (Jan Muršak) gosti Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver), na Južnem Tirolskem pa bo obračun ekip prve šesterice, Bolzano bo pričakal Pustertal (Rok Tičar). Slednji lahko danes še v teoriji dokončno potrdi neposreden preboj v četrtfinale, ki si ga po rednem delu zagotovi prva šesterica (Celovec, Salzburg, Gradec, Olimpija in Bolzano so si ga že).

Ekipe na mestih med sedmim in desetim po rednem delu (48 tekem) čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici, za klube na mestih med 11. in 13. pa bo po rednem delu sezone konec.

ICEHL, 1. februar:

Lestvica:

