V živo: Đoković zlahka dobil prvi niz, že v četrti igri do brejka

Na OP Avstralije poteka še zadnje dejanje. V velikem finalu si nasproti stojita Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Dvoboj se je začel ob 9.45 po srednjeevropskem času. Srb igra za že enajsti melbournski naslov, Španec za prvega. Finale v živo v Melbournu spremlja tudi Rafael Nadal. Đoković je prvi niz s 6:2 dobil po vsega 37 minutah.

ATP, OP Avstralije, finale v živo:



Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Novak Đoković (Srb, 4) 2:6, 2:1

Novak Đoković Foto: Reuters Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena v Melbournu je na sporedu še finalni dvoboj v moški konkurenci. To je dvoboj dveh generacij. Novak Đoković lovi zgodovinsko, 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, Carlos Alcaraz, zmagovalec šestih grand slamov, ni osvojil samo še Melbourna. Do zdaj sta igrala deset medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 5:5.

Đoković je že z uvrstitvijo v finale postavil še en mejnik. Finale OP Avstralije igra kot najstarejši igralec v zgodovini turnirja. Pri 38 letih in 241 dneh je presegel rekord Kena Rosewalla, ki je leta 1972 igral finale, star 37 let in 54 dni. "Nikoli nisem nehal verjeti vase. Veliko ljudi je dvomilo vame ... Kar naenkrat je bilo veliko strokovnjakov, ki so me želeli upokojiti. Rad bi se jim vsem zahvalil, ker so mi dali moč. Dali so mi motivacijo, da jim dokažem nasprotno, kar mi je nocoj uspelo," je po polfinalnem dvoboju razlagal Đoković.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Đoković je finale začel zelo agresivno, gladko dobil svoji prvi dve igri in Alcarazu vzel servis že na njegovi drugi. Po 20 minutah dvoboja je Srb vodil že s 4:1. Z manj neizsiljenimi napakami je veteran prvi niz gladko dobil s 6:2 in to po vsega 37 minutah igre.

