Avtorji:
B. B., M. P.

Nedelja,
1. 2. 2026,
10.20

OP Avstralije, ATP, finale

V živo: Đoković zlahka dobil prvi niz, že v četrti igri do brejka

finale OP Avstralije Carlos Alcaraz Novak Đoković | Carlos Alcaraz in Novak Đoković pred začetkom velikega finala prvega grand slama v sezoni 2026. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz in Novak Đoković pred začetkom velikega finala prvega grand slama v sezoni 2026.

Foto: Reuters

Na OP Avstralije poteka še zadnje dejanje. V velikem finalu si nasproti stojita Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Dvoboj se je začel ob 9.45 po srednjeevropskem času. Srb igra za že enajsti melbournski naslov, Španec za prvega. Finale v živo v Melbournu spremlja tudi Rafael Nadal. Đoković je prvi niz s 6:2 dobil po vsega 37 minutah.

Žiga Šeško
Sportal Slovenski najstnik je zmagovalec OP Avstralije! #video
ATP, OP Avstralije, finale v živo:

Carlos Alcaraz (Špa, 1) - Novak Đoković (Srb, 4) 2:6, 2:1

Novak Đoković | Foto: Reuters Novak Đoković Foto: Reuters Na osrednjem igrišču Rod Laver Arena v Melbournu je na sporedu še finalni dvoboj v moški konkurenci. To  je dvoboj dveh generacij. Novak Đoković lovi zgodovinsko, 25. lovoriko na turnirjih za grand slam, Carlos Alcaraz, zmagovalec šestih grand slamov, ni osvojil samo še Melbourna. Do zdaj sta igrala deset medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 5:5.

Đoković je že z uvrstitvijo v finale postavil še en mejnik. Finale OP Avstralije igra kot najstarejši igralec v zgodovini turnirja. Pri 38 letih in 241 dneh je presegel rekord Kena Rosewalla, ki je leta 1972 igral finale, star 37 let in 54 dni. "Nikoli nisem nehal verjeti vase. Veliko ljudi je dvomilo vame ... Kar naenkrat je bilo veliko strokovnjakov, ki so me želeli upokojiti. Rad bi se jim vsem zahvalil, ker so mi dali moč. Dali so mi motivacijo, da jim dokažem nasprotno, kar mi je nocoj uspelo," je po polfinalnem dvoboju razlagal Đoković.

Carlos Alcaraz | Foto: Reuters Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Đoković je finale začel zelo agresivno, gladko dobil svoji prvi dve igri in Alcarazu vzel servis že na njegovi drugi. Po 20 minutah dvoboja je Srb vodil že s 4:1. Z manj neizsiljenimi napakami je veteran prvi niz gladko dobil s 6:2 in to po vsega 37 minutah igre.

Jelena Ribakina je dan po osvojeni melbournski lovoriko z njo pozirala sredi mesta. | Foto: Reuters Jelena Ribakina je dan po osvojeni melbournski lovoriko z njo pozirala sredi mesta. Foto: Reuters

Novak Đoković
Sportal Nor dan v Melbournu: Đoković v finalu, padel je tudi rekord! #video
Arina Sabalenka
Sportal Šok v deželi kengurujev: ne Sabalenka, Ribakina je zmagovalka grand slama v Melbournu!
