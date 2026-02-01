Salome odprla profil na OnlyFansu

Vsestranska umetnica Salome je za Slovenske novice potrdila, da je odprla profil na platformi OnlyFans. "Nikoli se nisem sramovala telesa. O spolnosti sem govorila brez zadržkov, erotika je bila eden izmed načinov izražanja in sporočanja najglobljih občutkov, ki jih je težko ubesediti. Z novim letom sem sklenila, da stopim na novo pot. Odprla sem svoj OnlyFans profil," je povedala.

Salome se je rodila kot Nenad Ćuća Žentil. Je večkratna udeleženka resničnostnih šovov, pevka, dolgoletna borka za pravice skupnosti LGBT, ki ruši stereotipe in predsodke ter se bori za sprejetost transspolnih ljudi, zadnjih nekaj let pa je svoje poslanstvo našla na gledaliških odrih.

Odločila se je za sociološki eksperiment

Kot je povedala za omenjeni portal, je z novim letom sklenila, da stopi na novo pot in odpre svoj profil na platformi OnlyFans. Tega, kot pravi, ni storila, da bi konkurirala mlajšim generacijam, ampak kot sociološki eksperiment. "Zanima me, do kod seže moška domišljija. Veliko se govori o tej modri platformi, na katero vstopam odgovorno in popolnoma predano. Sem ženska v zrelih letih in z bogatimi izkušnjami. Ustvarila sem si odmevno kariero v zabavni industriji in poskrbela za svoje telo. Končno se lahko z zadovoljstvom gola pogledam v ogledalo in si rečem, da sem v življenjski formi. Zakaj bi bila sebična in ta odsev čuvala le zase," je pojasnila in dodala, da je morda čas, da s svojo prisotnostjo na tej platformi poruši še kakšen predsodek.

Glede na prve izkušnje z uporabo te platforme je ugotovila, da denar ni lahko prislužen, "kar se očita ponudnikom vsebin, gre za zahtevno delo, ki ne pozna klasičnega osemurnega delovnika, kvečjemu ti vzame veliko več časa". Kot razlog za sprejetje te odločitve izpostavi osvobajanje družbe odvečnih stereotipov, o odzivih javnosti pa pravi: "Malce mi najeda zlagano moraliziranje in puritanstvo. Ne vidim razlogov, zakaj bi se pri vpogledu v erotične vsebine zgražali. Vsi smo se rodili v Adamovem in Evinem kostumu."

