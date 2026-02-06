30-letna nekdanja ameriška odbojkarica Kayla Simmons, ki jo številni nazivajo z "najbolj seksi odbojkarica na svetu", je z novo objavo na omrežju Instagram med svojimi sledilci sprožila pravi spletni vihar in s strani svojih sledilcev prejela veliko komplimentov.

Z zadnjo objavo na svojem družbenem omrežju Instagram, kjer ji sledi skoraj 980 tisoč oseb, je nekdanja odbojkarica in diplomantka odbojkarske ekipe na Univerzi Marshall Kayla Simmons, sprožila pravi spletni vihar in poskrbela za dvig temperatur. 30-letna Američanka redno skrbi za sveže objave in svoje oboževalce razvaja z razgaljenimi fotografijami, običajno pa na njih odbojkarski dres zamenja za bikini.

Američanka, ki se je še naprej drži laskavi naziv najlepše odbojkarice na svetu, je v seriji novih fotografij pozirala v črnem bikiniju in se svojim sledilcem najverjetneje javila iz Malibuja, od koder se je z objavo oglasila že dan pred tem. Nekdanja ameriška odbojkarica, ki je športno kariero zamenjala za svet vplivnežev in manekenstva, je seveda z objavo požela ogromno navdušenja med komentatorji, ki so jo obsuli s pohvalami na račun njenih fotografij in seveda postave. Komentatorji s pohvalami niso skoparili: "Mamma mia" ter "Čudovita" sta samo dva od mnogih.

Od igranja univerzitetne odbojke do vplivnice na platformi OnlyFans

Simmons se je širši javnosti predstavila že v času študija, ko je še zastopala barve univerzitetne odbojkarske ekipe na Univerzi Marshall, kasneje pa se je športnica, kljub temu da je v športu kazala velik potencial za uspeh na profesionalnem nivoju, odločila za drugačno smer in začela svojo karierno pot posvečati manekenstvu in gradnji svoje blagovne znamke.

Nekdanja odbojkarica je danes precej uspešna vplivnica, saj poleg razgaljenih fotografij, tudi iz zakulisja snemanj in fotografiranj, na Instagramu deli svoje utrinke iz življenja. Poleg tega pa je svoje "poslovanje" nadgradila tudi z objavami na platformi OnlyFans. Tam s svojimi oboževalci, ki so seveda za njene še bolj razgaljene in eksplicitne vsebine pripravljeni dobro plačati, ponuja ekskluziven dostop do njenih žgečkljivih vsebin in jim nudi možnost neposredne interakcije. Tovrsten donosen posel je danes postalo vsakdanje delo številnih vplivnežev, ki so svojo prepoznavnost s tem dvignili na povsem drug, še bolj dobičkonosen nivo, ki jim lahko prinaša velike zaslužke.

Simmons pa svojih profilov ne uporablja le za lastno samopromocijo, ampak občasno na njih tudi opozarja na družbene in globalne teme, ki se ji zdijo pomembne, so zapisali nekateri tuji mediji.