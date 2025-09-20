Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

transspolnost Hitrih 5 predstava Salome

Hitrih 5

Salome sporoča: Transspolni ljudje nismo nič drugačni od drugih

Salome | Pravi, da ima beseda transseksualnost slab prizvok, zato raje uporablja izraz transspolnost. | Foto Ana Kovač

Pravi, da ima beseda transseksualnost slab prizvok, zato raje uporablja izraz transspolnost.

Foto: Ana Kovač

Po dveh letih obiskovanja dvoran po vsej Sloveniji je pred Salome še zadnje dejanje njenega samostojnega gledališkega prvenca. S predstavo Iznenada Salome, v kateri je umetnica na humoren način predstavila svojo pot spremembe spola, se bo poslovila od slovenskega občinstva, a oblačil in rekvizitov še ne bo pospravila v omaro, saj bo predstavo, kot nam je zaupala, kmalu ponesla še v svojo rodno Hrvaško. Verjame, da so gledalci z njeno pomočjo spoznali, "da transspolni ljudje nismo nič drugačni od drugih", s tabuji pa se pretirano ne ukvarja, saj so ti "največkrat v naših glavah, žal pa jih krepi tudi politika".

Dolgoletna svetlolaska se je pred kratkim odločila za spremembo videza – po novem je Salome rjavolaska. | Foto: Mediaspeed Dolgoletna svetlolaska se je pred kratkim odločila za spremembo videza – po novem je Salome rjavolaska. Foto: Mediaspeed Salome, ki se je rodila na hrvaškem otoku Rab kot Nenad Ćuća Žentil, se je preizkusila že v mnogo različnih vlogah. Je večkratna udeleženka resničnostnih šovov, pevka, dolgoletna borka za pravice skupnosti LGBT, ki ruši stereotipe in predsodke ter se bori za sprejetost transspolnih ljudi, zadnjih nekaj let pa je svoje poslanstvo našla na gledaliških odrih, kjer skrbi za smeh med občinstvom. Po vlogi v predstavi Menopavza se je lotila lastnega projekta in mu nadela hudomušno ime, zdaj pa se njeno potovanje po slovenskih dvoranah bliža koncu, na sporedu je samo še zadnja, poslovilna predstava.

Kako ste zadovoljni s celotno izvedbo predstave Iznenada Salome, s katero ste zadnji dve leti polnili gledališke dvorane po vsej Sloveniji?

Zelo. To je moja prva, a ne zadnja samostojna predstava, ki je ne bom nikoli pozabila. V dveh letih sem jo odigrala kar 130-krat po vsej Sloveniji in povsod bila lepo sprejeta. Srčno se zahvaljujem publiki za aplavze in vse lepe besede – upam, da sem jim podarila to, kar sem obljubljala: večer čustev, smeha in topline.

Opisujete se kot zelo iskreno osebo, predstava pa temelji na dogodkih iz vašega osebnega življenja. So se gledalci iz nje o vas naučili kaj, kar jih je presenetilo?

Prepričana sem, da. V predstavi je bilo veliko smeha, pa tudi solz. Vsak se je lahko našel v njej. Verjamem, da so spoznali tudi to, da transspolni ljudje nismo nič drugačni od drugih, vsi smo krvavi pod kožo. Presenetilo pa jih je, kako hitro je minila ura in dvajset minut, kar pomeni, da se niso dolgočasili.

Salome je spoznala, "da v družbi obstajata le dve vrsti ljudi – dobri in zlobni". | Foto: Mediaspeed Salome je spoznala, "da v družbi obstajata le dve vrsti ljudi – dobri in zlobni". Foto: Mediaspeed

Kaj pa vi, ste se v zadnjih dveh letih o sebi naučili česa novega?

Da moram bolj zaupati vase. To velja za vse nas, sami smo kovači svojega življenja.

Kaj vas čaka zdaj, po zadnji predstavi?

Oktobra začnem turnejo po Hrvaški. Predpremiera bo na mojem rojstnem Rabu, premiera pa v Zagrebu. Veselim se, saj verjamem, da je pred menoj še eno čudovito obdobje.

Leta 2022 ste v intervjuju za Siol.net dejali, da je transseksualnost v Sloveniji še vedno tabu. Se je do danes po vašem mnenju na tem področju že kaj spremenilo, izboljšalo?

Beseda transseksualnost ima slab prizvok, zato raje uporabljam izraz transspolnost. V družbi obstajata le dve vrsti ljudi – dobri in zlobni. Sama sem prišla do točke, ko želim biti boljši človek in pustiti pozitiven pečat. Tabuji so največkrat v naših glavah, žal pa jih krepi tudi politika. Sama verjamem v ljubezen do ljudi, narave in živali – to nas vodi k notranjemu miru. Živi in pusti živeti, življenje je prekratko za sovraštvo.

V zadnjih dveh letih je izvedla kar 130 ponovitev predstave Iznenada Salome. | Foto: Mediaspeed V zadnjih dveh letih je izvedla kar 130 ponovitev predstave Iznenada Salome. Foto: Mediaspeed

transspolnost Hitrih 5 predstava Salome
