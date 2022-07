Salome: Največja neumnost je ta, da sem ostala v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salome ni treba posebej predstavljati. Preizkusila se je že v različnih vlogah, zdaj pa je tudi gostja našega Trendičveka. V njem je med drugim spregovorila o tem, česa ljudje o njej še ne vedo, ali je transseksualnost pri nas še vedno tabu, kateri zakon bi uvedla, ali si še želi otroka, koga premalo spoštujemo, kaj pravi na to, da je ustavno sodišče izenačilo pravice istospolnih parov. Razkrila pa je tudi, ali je v zvezi in zaljubljena.

Foto: Ana Kovač

Salome poznamo skorajda vsi, saj nas je vselej vznemirjala s svojim pestrim in ne ravno lahkim življenjem. Je tista transseksualka, ki ruši tabuje. Čeprav nas s svojim humorjem in dobro voljo vselej spravi v smeh, pa je po drugi strani tudi zelo odkrita, razmišljujoča in je ni strah pokazati niti svoje ranljivosti.

Foto: Ana Kovač

Rada ima modo, svojo čivavo Kali in tudi umetnost. Med pandemijo je odkrila še en svoj skriti talent – slikanje. Čeprav v osnovni šoli ni marala likovne vzgoje, je prav slikarstvo zdaj tisto, ki navdušuje njo, nas pa navdušujejo njene slike. Upodobila je že marsikatero znano ime, vse od naše glasbene dive Helene Blagne pa do legendarne mehiške slikarke Fride Kahlo.

Foto: Ana Kovač

Salome pa je tudi gostja našega Trendičveka. V njem je med drugim spregovorila o tem, česa ljudje o njej še ne vedo, ali je transseksualnost pri nas še vedno tabu, kateri zakon bi uvedla, ali si še želi otroka, koga premalo spoštujemo, kaj pravi na to, da je ustavno sodišče izenačilo pravice istospolnih parov. Razkrila pa je tudi, ali je v zvezi in zaljubljena.