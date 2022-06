Anže Škrube razkril: Chris Brown je eden najbolj talentiranih ljudi, kar sem jih spoznal #video

Anže Škrube sicer prihaja iz Ljubljane, z vso vnemo pa osvaja vse zadane cilje. Uspešno se spopada z vsako vlogo, ki ga doleti. Znajde se namreč kot plesalec, kot sodnik, koreograf ali pa režiser. Anže je o tem povedal: "To se vse povezuje. Tudi ko režiram, koreografiram kamere, tako da vse to predstavlja nek skupni jezik. Še vedno pa največ ljubezni najdem v plesu. Po srcu bom vedno plesalec."

Anže svoje znanje izpopolnjuje čez lužo. V Ameriko je sicer prišel zelo mlad in sam pravi, da je bil prehod težak in ni prav nič spominjal na hollywodski film. Vseeno mu je tam s trdim delom in disciplino uspelo, kar potrjujejo sodelovanja s Princom, Justinom Timberlakom, Chrisom Brownom, Usherjem in drugo smetano hollywoodske scene.

"Vedeti moraš, kako delati z njimi, predvsem, kakšna je dostopnost, in da ne prideš preblizu. S tem mislim, da moraš imeti nek način dela, ki je zelo profesionalen, imeti pa moraš tudi neke reference, da te sploh spustijo zraven," je pojasnil.

Plesalec nam je zaupal, da je glasbenik Usher pravi gospod, gentleman in čisti deloholik. Anže pa je razkril tudi, kakšen je Chris Brown: "Chris Brown je 'top'. To, kar beremo v medijih, so druge stvari, ampak jaz ga poznam osebno. To je največji delavec in najbolj talentiran človek, kar sem jih kdaj spoznal. Ne samo glede plesa, ampak kot umetnik. Tudi od njega sem se veliko naučil, moram priznati."

Anže nam je nato zaupal še, kako doživlja Hollywood in kako rodno deželo: "V Hollywoodu zdaj živim že 13 let, cilj pa mi je predvsem to, da sem lahko malo tu in malo tam. V Sloveniji se namreč lahko bolj poistovetim z načinom življenja, hrano in kulturo. Slovenijo obožujem in za vedno bom ponosen Slovenec. Hollywood pa ponuja več možnosti za kariero. Rad bi dosegel premik v gore, zlasti na področju filmske produkcije in glasbenih spotov. Upam, da to lahko dokažem tudi na Balkanu."

Anže Škrube je sicer prejšnji teden organiziral tudi dogodek Get together v Ljubljani, kjer je predstavil urbano hiphop kulturo, kot režiser pa sodeluje tudi s slovensko pevko Nino Pušlar. Anže je za konec priznal, da je najbolj vesel, ko je kreativen, tudi če nič ne spi.

