Prvi avstralski ženin ogorčen: Poročil sem se s psihopatko

Včeraj ste si lahko na Planetu ob 20.45 ogledali prvo epizodo ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija (Married At First Sight Australia). Spoznali ste lahko prve štiri kandidate, ki so pred oltarjem neznancem dahnili usodni da. Eden od ženinov je po spoznanju neveste mislil, da je v nebesih, drugi pa je hitro uvidel, da je dobil nevesto iz pekla.