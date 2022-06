Priljubljeni voditelj bratu razbil avto: nasmejalo vas bo, kako mu je sporočil novico #video

Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvo oddajo zabavnega kviza Družinski dvoboj, v kateri se bosta tokrat pomerili družini Denisa Porčiča - Chorchypa in Challeta Salleta. V oddaji Jutro na Planetu so zato gostili voditelja kviza komika Žana Papiča, ki je v studio pripeljal tudi svojega očeta in brata. Smeha med pogovorom ni manjkalo.

Priljubljeni kviz Družinski dvoboj na malih ekranih po svetu kraljuje že več kot 50 let, svoje različice pa so posneli v več kot 50 državah po svetu. Od danes zvečer ga boste lahko spremljali tudi na Planetu. Na sporedu bo od ponedeljka do četrtka ob 19.45.

Še pred nocojšnjo premierno oddajo se je v studiu Jutra na Planetu oglasil navihani voditelj Žan Papič, ki je s seboj pripeljal brata Nika in očeta Milana, ki sta razkrila nekaj zanimivih zgodb iz časov Žanovega odraščanja in začetkov ukvarjanja s stand-upom.

"Taborništvo mi je dalo prvi stik z animacijo, ker je treba ob večernih ognjih zabavati tabornike. Vedno sem bil del tega programa, tako da sem ali povezoval te večere ali kaj igral. Pel pa nisem," je razložil Žan in dodal, da se je v stand-up preusmeril, ko je nehal trenirati nogomet, saj si je vedno želel biti zabaven. Tako je kar sam organiziral prvi stand-up večer v Sežani. Na prvem nastopu je dobil potrditev, da dela v pravi smeri, zato je nadaljeval.

Brat in oče sta v oddaji razkrila tudi dve zabavni anekdoti, povezani z avtomobili. Prva je bila, ko se je Žan s prijatelji odpravil na potovanje in očetu ni povedal, da bo vzel njegov avto. Naslednji dan je samo prejel sporočilo, da so si izposodili avtomobil, za vsakdanje obveznosti pa so mu pustili avtomobil enega od prijateljev.

Zabavno zgodbo z voditeljema Suzano Kozel in Taijijem Tokuhiso je delil tudi Žanov brat. Povedal je, da Žan ne spada med najboljše voznike, čeprav se je v zadnjem času nekoliko popravil, in dodal, da bolje vozi boljše avtomobile.

"Kupil sem fiat 500 in mu rekel, da ga ne sme voziti, ker sem vedel, kaj se lahko zgodi. Medtem sem šel na službeno pot, zato Žan ni vzel očetovega avtomobila, ampak mojega. Na avtocesti je potem imel prometno nesrečo, ker pa je ob osmi uri zvečer imel nastop, jaz pa sem bil v tujini, me je poklical tri minute pred osmo in rekel: 'Razbil sem ti avto, imam nastop, čao!' Na srečo se mu ni nič zgodilo in je bilo z njim vse v redu. Ampak veliko je bilo teh prigod z avtom," je povedal brat Nik in dodal, da je na srečo moral v tujini takrat ostati še nekaj dni, kar je bilo dovolj, da se je njegova jeza vsaj malo ohladila. Več v zgornjem videu.

