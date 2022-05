Poroka na prvi pogled se nadaljuje z avstralskimi pari!

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled je prišel do sklepnega dela in že nocoj ob 21. uri bomo na Planetu spremljali povsem zadnji pogovor ženinov in nevest s strokovnjaki, ki so jim pomagali na njihovi skupni poti. Vsaj v enem primeru je bila ta uspešna, saj sta se Anže in Hajdi odločila ostati par tudi po tem, ko so se kamere ugasnile. Pari bodo v zadnji oddaji strokovnjakom zaupali, kaj se je dogajalo v treh mesecih po koncu snemanja in obudili spomine na skupne začetke, ti pa znajo pogreti tudi kakšne stare zamere. Pridružila se nam bosta tudi Aleksandar in Katja, par, ki je prvi zapustil ljubezenski eksperiment.

V sredo ob 21. uri bomo piko na i uspešnemu zaključku ljubezenskega eksperimenta postavili še s komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v kateri se bodo komentatorjem Špeli Grošelj, Tanji Kocman in Milanu Gačanoviču - Gachu pridružili tudi nekateri kandidati in kandidatke iz oddaje.

Prijavite se v 2. sezono Poroke na prvi pogled!

Od premiere slovenske različice ljubezenskega eksperimenta je zanimanje za Poroko na prvi pogled resnično veliko tako na strani gledalcev in gledalk kot tistih, ki bi se radi prijavili za sodelovanje. K prijavi vabimo vse samske, ki si želijo iskrenega ter trdnega partnerskega odnosa in so pripravljeni spremeniti svoje morebitne slabe vzorce in navade iz preteklosti. Prijavljeni pa morajo seveda imeti tudi dovolj poguma in odprtosti, da se pred kamerami prepustijo strokovnjakom in se pod njihovim vodstvom odpravijo na morda malce neobičajno pot do ljubezni, ki pa zna biti zelo uspešna, kot smo lahko videli tudi pri paru iz 1. sezone, Hajdi in Anžetu. Tudi ko rezultat ni ljubezen, pa so nam pari iz prve sezone potrdili, da so našli prijatelje za vse življenje, neprecenljivo izkušnjo in veliko novih spoznanj o sebi, ki jih bodo bogatila tudi v prihodnjih odnosih tako z drugimi kot tistim najpomembnejšim – s sabo.

Prihajata Družinski dvoboj in Poroka na prvi pogled: Avstralija

Odlična zabava z oddajami domače produkcije se na Planetu nadaljuje tudi v juniju, saj bo že v ponedeljek ob 19.45 prvič na sporedu zabavni kviz Družinski dvoboj z Žanom Papičem, zatem pa se s povsem svežo, 9. sezono Poroke na prvi pogled: Avstralija podajamo novim zakonskim peripetijam naproti. Najnovejša sezona avstralske različice ljubezenskega eksperimenta je bila v Avstraliji predvajana letos, v njej pa bomo spoznali osem nevest in osem ženinov, ki se bodo prvič videli šele pred oltarjem.

Poroka na prvi pogled: Avstralija bo na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 20.45, prvič že v ponedeljek, 6. junija.

