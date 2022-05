Vas ljubezen čaka v novi sezoni oddaje Poroka na prvi pogled?

Na Planetu trenutno spremljamo prvo sezono ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled in zanimanje tako med gledalci kot tistimi, ki bi radi v eksperimentu sodelovali, je veliko. Zdaj lahko izkoristite priložnost in se prijavite v novo sezono Poroke na prvi pogled!

Naši ženini in neveste iz ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled so prebili led in se v prvi sezoni slovenske različice znanega televizijskega formata podali pred oltar ter preverili, ali lahko srečo v dvoje najdejo na tak način. Nekateri so tudi zares našli skupni jezik, drugi so se odločili eksperiment še pred koncem zapustiti v edini, vsi pa so bogatejši za neprecenljivo izkušnjo in nova spoznanja o ljubezni in sebi.

Od premiere ljubezenskega eksperimenta na Planetu je zanimanje za Poroko na prvi pogled resnično veliko tako pri gledalcih in gledalkah kot tistih, ki bi se radi prijavili za sodelovanje. Na naši spletni strani lahko zdaj izpolnite prijavnico in preverite, ali vam je tovrstno iskanje partnerske sreče bolj naklonjeno kot algoritmi aplikacij za zmenke in naporno spoznavanje vseh, ki so povsem napačni za vas.

Bi si drznili zaupati strokovnjakom, ste pripravljeni spremeniti tudi lastne vzorce iz preteklih razmerij in skočiti pred oltar z osebo, ki je še ne poznate? Prijavite se!

Poroka na prvi pogled je na Planetu od ponedeljka do srede ob 21. uri, ob četrtkih pa je na sporedu še komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled.

Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteki, spletni platformi za ogled vsebin na zahtevo