Poroka na prvi pogled najbolj gledana oddaja dneva med mlajšimi gledalci

V ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu spremljamo od ponedeljka do srede ob 21. uri, je za nami že druga ceremonija zaobljub, ki je pritegnila ogromno gledalcev, saj je bila celo najbolj gledana oddaja dneva med gledalci v skupini med 18 in 39 let! Že v četrtek bomo lahko prvič spremljali tudi komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled.

Za pari, ki sodelujejo v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled, je že druga ceremonija zaobljub in prvič se je udeleženka odločila, da želi oditi. Med Sanelo in Andražem je pretekli teden namreč vladalo napeto vzdušje, polno vzponov in padcev. Ona je zato zapisala, da si želi oditi, kar je preostale kandidate zelo presenetilo, a on je pripravljen vztrajati, zato se je odločil v eksperimentu ostati.

Kadar se na ceremoniji zaobljub eden iz para odloči ostati, drugi pa želi oditi, udeleženca vsaj še en teden ostajata v eksperimentu. Drugi pari so se vsi složno odločili, da ostanejo – tudi Kate in Sandi, čeprav je za njima precej viharen teden, a sta kljub nesoglasjem očitno le našla skupni jezik.

Nadaljevanje sledi že nocoj ob 21. uri, edinstveni eksperiment, ki ga v Sloveniji spremljamo prvič, pa je znova pritegnil tudi izjemno veliko gledalcev. Poroka na prvi pogled je sinoči dosegla povprečni rating 7,3 odstotka ter povprečni delež gledalcev 20,7 odstotka v ciljni skupini med 18 in 64 let. Oddaja še posebno odlično gledanost dosega v skupni žensk med 18 in 64 let, ponedeljkova oddaja je imela v tej skupini celo 10,6-odsotni povprečni rating in 28,3-odstotni delež gledalcev. V skupini mlajših gledalcev (med 18 in 39 let) je bila Poroka na prvi pogled najbolj gledana oddaja med vsemi!

Med prvimi desetimi najbolje gledanimi tudi Milijonar in Planet 18

Med prvih deset najbolje gledanih oddaj sta se sinoči uvrstila tudi kviz Milijonar in večerna izdaja informativne oddaje Planet 18. Milijonar je z voditeljem Juretom Godlerjem zabeležil povprečni rating 4,1 odstotka in povprečni delež gledalcev 11,4 odstotka, Planet 18 pa je dosegel povprečni rating 3,6 odstotka in povprečni delež 13 odstotkov.

Večerna izdaja informativne oddaje Planet 18 je sicer izjemno dobro gledanost dosegla tudi v skupini gledalcev med 18 in 39 let, kjer je imela povprečni rating 3,7 odstotka in povprečni delež gledalcev 28,1 odstotka, medtem ko je kviz Milijonar še posebno navduševal v skupini žensk med 18 in 64 let, saj je imela ponedeljkova oddaja v tej skupini petodstotni rating in 13-odstotni delež gledalcev.

Raziskavo gledanosti je opravila agencija AGB Nielsen Media Research na ciljni skupini gledalcev v starosti od 18 do 64 let z gosti, v deležu gledalcev v živo in z zamikom na isti dan.

Poroka na prvi pogled je na Planetu na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri, že v četrtek pa se ljubezenskemu eksperimentu ob 20.45 pridružuje komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled.

