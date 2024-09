To je nova voditeljica informativne oddaje na Planet TV

Na voditeljski stolček informativne oddaje Planet 18 bo konec tedna prvič sedla njihova nekdanja novinarka Petra Vehovar, so sporočili s Planet TV. Oddajo Planet 18 bo zaenkrat vodila ob koncih tedna.

Kot so dodali, se Petra Vehovar novega izziva že veseli, saj ji delo na televiziji ni tuje. Del Planetove ekipe je že šest let, bila je že del uredništva oddaje Jutro na Planetu, zadnja leta pa soustvarja oddajo Planet 18.

"Vodenje informativne oddaje je izziv, ki se ga veselim, a se hkrati tudi zavedam velike odgovornosti, ki jo prinaša s seboj. Upam in želim si, da se bom s svojim načinom poročanja, z dobro mero empatije in ravno pravšnjo mero kritičnosti, približala gledalkam in gledalcem, da bodo še naprej z veseljem spremljali Planet 18," je povedala nova voditeljica oddaje Planet 18.

Oddajo bo vodila ob koncih tedna

Nova voditeljica Petra Vehovar se pridružuje trojici dosedanjih voditeljev (Miranu Tišiču, Luki Svetina in Katarini Braniselj) in bo zaenkrat vodila oddajo Planet 18 ob koncih tedna, so za Siol.net sporočili s Planet TV.

Informativna oddaja Planet 18 je sicer na sporedu vsak dan ob 18. uri na Planetu.

