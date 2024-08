To so prvi prizori iz kuharskega šova z znanimi Slovenci

Novo sezono šova Riba, raca, rak bo začel vsem dobro poznani glasbenik Miki Vlahovič, ki bo goste povabil v svoj dom, poln družinskih slik in spominov, ter predstavil kotiček, kjer poteka njegovo glasbeno ustvarjanje. Zelo hitro bo postalo jasno, da se tudi v kuhinji odlično znajde. Sicer mojster improvizacije bo dobil zelo zanimiv izziv, ki bo nekoliko otežil njegov načrt pripraviti raznolike in tudi eksotične jedi.

V drugi oddaji bo goste in gledalce v svoj novi dom spustila pevka Gaja Prestor. Predstavila bo svoje ustvarjanje in – nekaj ekskluzivnega. Kot se za trendovsko mlado žensko, kot je Gaja, spodobi, bo tudi njen meni zastavljen zelo mladostno. V novi in še nedotaknjeni kuhinji se bo priljubljeni pevki in vplivnici pri pripravi jedi pridružil tudi njen zaročenec Luka.

Miki Vlahovič in Gaja Prestor na poti na večerjo. Foto: Planet TV

Pevec Tilen Lotrič bo večerjo kuhal v Kranju in poskrbel za prijetno in sproščeno druženje. Takšna, kot je on, zgovoren, družaben in zabaven, bo tudi tretja večerja v prvem tednu. Tilen sicer priznava, da se v kuhinji ne znajde vedno najboljše, zato si bo priskrbel pomoč. Toda, ali bo dodaten par spretnih rok dovolj, da bo s pojedino zadovoljil okuse zahtevnih gostov?

V predzadnji oddaji prvega tedna oddaje Riba, raca, rak bo kuhala igralka Maja Blagovič, ki jo gledalci dobro poznajo iz priljubljene serije Ena žlahtna štorija. Goste bo povabila v svoj prečudovit kraški dom, poln duše, umetnin, kulture in družinskega vzdušja. Predstavila bo svoj poklic in poleg tega goste in gledalce popeljala po italijanski kulturi in italijanski hrani, ki je velik del njenega življenja. Med drugim bo po sveže ribe skočila kar na tržaško tržnico.

Maja Blagovič bo svoje sotekmovalce gostila na Krasu. Foto: Planet TV

Za zadnjo zabavo in večerjo v prvem tednu oddaje bo poskrbel komik in improvizator Luka Korenčič, ki je tudi del ekipe ustvarjalcev satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Zadnja leta se intenzivno ukvarja tudi s kuhanjem in zato pri ocenjevanju sotekmovalcev ne bo poznal milosti. Tudi zase bo letvico postavil precej visoko, saj je njegov cilj svoje goste popolnoma navdušiti. Odločil se je, da jim bo pripravil prav posebno izkušnjo, toda na trenutke se bo zdelo, da si je zadal nekoliko prezahtevno nalogo.

