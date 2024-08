Na Kmetijo še dve tekmovalki iz Sanjskega moškega

Na Pop TV so razkrili še drugo polovico tekmovalcev letošnjega šova Kmetija, med njimi je znova kar nekaj znanih obrazov.

Znan je celoten seznam tekmovalcev, ki se bodo pomerili v letošnjem šovu Kmetija na Pop TV. Prvo polovico tekmovalcev so razkrili že prejšnji teden, zdaj pa so znani tudi preostali.

Kot v prvem "paketu" je tudi na tokratnem seznamu kar nekaj starih znancev iz resničnostnih šovov, od preteklih sezon Kmetije do Big Brotherja in Sanjskega moškega.

Iz zadnjega na Kmetijo prihajajo tri tekmovalke – Polono Krajnc so na Pop TV razkrili že prejšnji teden, ta teden pa ji dodali še dve. Iz prve sezone Sanjskega moškega na Kmetijo prihaja Štajerka Laura Beranič, iz druge sezone pa Primorka Eva Luna Mlakar, ki bo na Kmetiji tekmovala skupaj s svojim fantom Nejcem Abramom.

Eva Luna Mlakar in Nejc Abram Foto: Pop TV

Ob omenjenih na Kmetijo prihajajo še maneken, nekdanji nogometaš in tekmovalec v Exatlonu Boris Vidovič, nekdanja tekmovalka in finalistka Kmetije Marjana Povše, nekdanji tekmovalec v Big Brotherju Jasmin Cerić ter resničnostna debitanta Žan Hronek in Nuša Šebjanič.