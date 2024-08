Tekmovalci, skupno jih je 15, bodo v letošnji sezoni nastanjeni v čudoviti hiši v okolici Logatca, ki bo v času snemanja šova njihov drugi dom. Skrb za njihovo telesno pripravljenost in motivacijo bodo v tej sezoni prevzeli trije strokovnjaki: dva glavna trenerja Nives Orešnik in Andrej Milutinovič ter svetovalec za zdrav življenjski slog Gregor P. Kirsch. Za dodatno navijaško razpoloženje med izzivi pa bo poskrbel voditelj šova Klemen Bučan.

Spoznajte še preostale tekmovalce nove sezone šova Življenje na tehtnici:

Ina

Starost: 38 let

Začetna teža: 148,4 kg

38-letna vzgojiteljica iz Primorske se je za preobrazbo v šovu prijavila zato, ker ji teža otežuje dnevno rutino, ki vključuje skrb za otroke in razvažanje treh hčerk na različne dejavnosti. Pravi, da zares potrebuje pomoč pri hujšanju, saj se sama ne znajde pri vadbi in prehrani. Najbolj sovraži občutek, da s seboj nosi "tonski ruzak", kar jo ovira pri vsakodnevnih opravilih in vedno je prisoten strah, da zaradi odvečnih kilogramov nečesa ne bo zmogla. V preteklosti je že večkrat poskušala shujšati, vendar je vedno obupala zaradi poškodbe in tudi pomanjkanja znanja o prehrani.

Ina je v preteklosti že poskušala shujšati, a vedno obupala. Foto: Planet TV

Dejan

Starost: 23

Začetna teža: 122,6 kg

Dejan prihaja iz Medvod in dela na bencinskem servisu kot skladiščnik. Čez dan zaužije kalorično precej bogate obroke, za večerjo pa si rad privošči hitro prehrano. Prosti čas preživlja s prijatelji, s katerimi igra tenis, nogomet ali se druži v lokalih. Med vikendi rad spi dlje in preživlja čas s prijatelji ter družino. V zadnjem letu ga skrbi za zdravje, saj hitro postane zadihan in ne more slediti prijateljem pri športnih aktivnostih. Preobrazbo si želi zaradi zdravja, izboljšanja kakovosti življenja, boljše samopodobe in več samozavesti, saj mu je težko, sploh pri stikih z dekleti.

Dejan želi shujšati tudi zato, da bo lažje pristopil k dekletom. Foto: Planet TV

Anže

Starost: 30 let

Začetna teža: 119,6 kg

Energetik in električar iz Slovenske Bistrice dela v družinskem podjetju in nima urejene prehranske rutine. Za zajtrk pogosto obišče bencinsko postajo, kjer si vzame sendvič in energijsko pijačo. Kosilo ima na terenu, večerjo pa doma, njegova prehrana pa vključuje predvsem sendviče, ribe iz konzerve, kruh, jajca in čokolino. Pomanjkanje kuharskega znanja in reševanje stresa s hrano sta glavna razloga, da mu doslej ni uspelo shujšati. Prosti čas najraje preživlja z družino in ob glasbi, saj je bobnar in član glasbene skupine. Anže je zaskrbljen za svoje zdravje in upa, da bo šov prinesel motivacijo in podporo, ki ju potrebuje za dosego svoje ciljne teže ter bolj zdravega življenjskega sloga.

Anže je bobnar in član glasbene skupine. Foto: Planet TV

Blanka

Starost: 43 let

Teža: 109,2 kg

Mariborčanka, ki dela kot kooridnatorka na področju sociale in je po izobrazbi diplomirana profesorica razrednega pouka, obožuje sladkarije in na kaj sladkega pomisli že takoj zjutraj, ko se zbudi. Njena dnevna rutina vključuje sprehode s kužkom, kuhanje in obvezne sladke prigrizke. V šov se je prijavila zato, ker bi rada videla bolj notranje zadovoljno Blanko, saj verjame, da človek s tem, ko odvrže zunanjo odvečno težo, začne manjšati tudi notranjo težo. Rada bi videla boljšo verzijo sebe, saj je po naravi zelo pustolovska in ima rada novosti in izzive.

Blanka je po naravi zelo pustolovska in ima rada novosti in izzive. Foto: Planet TV

Matej

Starost: 45 let

Začetna teža: 170,9 kg

Matej iz Ljubljane je prevajalec, založnik, publicist, ki ga za sodelovanje v šovu med drugim motivira tudi želja po potovanjih, zaradi odvečnih kilogramov si ne more privoščiti niti daljše hoje, težko naredi več kot 2.000 korakov dnevno, 3.000 korakov je že uspeh. Ne more kolesariti in ko je šel leta 2018 nazadnje, po dolgem času, na kolo, je po nekaj deset metrih izgubil ravnotežje in padel. Teža ga ovira tudi pri čisto vsakodnevnih stvareh in komaj čaka, da bo lahko ponovno “fit”, česar bi se izjemno razveselila tudi njegova mama.

Matej komaj čaka, da bo lahko ponovno “fit”, česar bi se izjemno razveselila tudi njegova mama. Foto: Planet TV

Preberite tudi: