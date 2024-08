Razkrili še pet Slovencev, ki bodo hujšali v TV-šovu

Po prvih petih udeležencih šova Življenje na tehtnici, ki so jih razkrili v četrtek, so na Planet TV predstavili naslednjih pet, ki se bodo v oddaji podali v boj s kilogrami. Na poti k lažjemu življenju jih bodo spremljali trije strokovnjaki, glavna trenerja Nives Orešnik in Andrej Milutinovič ter svetovalec za zdravi življenjski slog Gregor P. Kirsch.

Sabina

Starost: 46 let

Trenutna teža: 130,3 kg

Sabina želi postati bolj aktivna, ponovno hoditi v hribe in uživati v plavanju, ki ji je zaradi teže trenutno neprijetno. Foto: Planet TV

Sabina je diplomirana upravna organizatorka s Senovega, ki se je za preobrazbo v šovu odločila zaradi zdravstvenih težav, povezanih z debelostjo. Njena nezdrava navada je, da pogosto preskoči zajtrk, uživa neredne in nezdrave obroke ter se zateka k hrani za tolažbo. Njen cilj je, da bi postala bolj aktivna, ponovno hodila v hribe in uživala v plavanju, ki ji je zaradi teže trenutno neprijetno. Pravi, da je njen največji uspeh to, da je v življenju prišla do točke, ko se je naučila, da v vsaki, še tako težki situaciji, najde nekaj dobrega in gre naprej.

Strelec (Matej)

Starost: 32 let

Začetna teža: 150,6 kg

Matej se z dela domov vrača v večernih urah, kar vpliva na njegove nezdrave prehranske navade. Foto: Planet TV

Kamničan, ki dela s starejšimi občani, večino dneva preživi v službi in se domov vrača v večernih urah, kar vpliva na njegove nezdrave prehranske navade. Sovraži posledice prekomerne teže, na primer zadihanost in velik trebuh, ter si želi vrniti k aktivnostim, kot so tek, plavanje in kolesarjenje. Matejeva teža negativno vpliva na odnose z družino in prijatelji, ki bi bili veseli, če bi shujšal. Priznava, da pogosto jé za tolažbo, še posebej zaradi stresa, in najraje uživa v čipsu, pici, kebabu, čokoladi, bombonih in sladoledu.

Miha

Starost: 46 let

Začetna teža: 166,5 kg

Miha je poskusil zmanjšati težo z operacijo želodca, vendar je imel po tem hude težave. Foto: Planet TV

Miha prihaja iz Maribora in dela kot šofer za dostavo pekovskih izdelkov. Začne ob polnoči in dela do zgodnjih jutranjih ur, v prostem času pa dostavlja še pelete za kurjavo in tako nima redne prehranske rutine. Prvi obrok zaužije že ponoči v pekarni, preostale obroke pa priložnostno pri strankah ali doma. Pred petimi leti je poskusil zmanjšati težo z operacijo želodca, vendar je imel po operaciji hude težave, zato so mu želodec vrnili v prvotno stanje. Z udeležbo v šovu želi izboljšati tudi svoje odnose z bližnjimi, saj se zaveda, da ima njegova prekomerna teža negativen vpliv nanje.

Šuš (Matej)

Starost: 44 let

Začetna teža: 198,5 kg

Matej si želi izgubiti težo zaradi omejene mobilnosti in nezmožnosti deskanja na snegu. Foto: Planet TV

Elektrotehnik elektronik iz Radovljice dela kot serviser računalnikov, varnostnik in merilec na plavalnih tekmovanjih. Njegova rutina vključuje pozno vstajanje in neredno prehranjevanje, veliko časa preživi za računalnikom. Prehranjuje se predvsem z mesom, prigrizki, kot so salame in paštete, ter s sladkimi pijačami. Matej si želi izgubiti težo zaradi omejene mobilnosti in nezmožnosti deskanja na snegu. Njegova največja skrb je prezgodnja smrt zaradi prekomerne teže, vendar si ne želi invazivnih posegov v telo. V šov ga je prijavila prijateljica Simona.

Denis

Starost: 33 let

Začetna teža: 131,7 kg

Denis večino svojega delovnika preživi sede. Foto: Planet TV

Računalniški tehnik iz Juršincev dela kot administrator, ki večino svojega delovnika preživi sede. Čeprav je športno aktiven – pozimi igra košarko, poleti pa tenis in nogomet – je to ena od težav, zakaj ne more shujšati, poleg seveda neredne prehrane in ljubezni do prigrizkov med gledanjem televizije. Njegov največji motivator za hujšanje je želja po bolj zdravem načinu življenja in večji samozavesti, verjame tudi, da bi izguba teže pozitivno vplivala na odnose z bližnjimi. Opisuje se kot poštenega in zanesljivega, čeprav se včasih preveč obremenjuje in stvari prepušča zadnjemu trenutku.