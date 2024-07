Slovenci bodo spet hujšali pred TV-kamerami

Priljubljena oddaja The Biggest Loser Slovenija se vrača na Planet TV, a z novim imenom in novimi obrazi.

Tekmovalni šov The Biggest Loser Slovenija, ki se na spored Planet TV vrača septembra, se je v četrti sezoni preimenoval v Življenje na tehtnici, dobil pa je tudi novega voditelja in nova trenerja.

Novo ime prinaša tudi osveženo zasnovo oddaje, so sporočili s Planet TV. V boju s kilogrami bo tekmovalcem v pomoč celosten pristop k preobrazbi, šov tako ne bo več osredotočen zgolj na naporne treninge in strogo prehrano, ampak tudi na druge pomembne dejavnike, ki vplivajo na spremembo življenjskega sloga in predvsem na to, da ga lahko tekmovalci ohranijo tudi po tem, ko izstopijo iz šova.

Voditelj, ki se vsak dan tehta vsaj dvakrat

Oddajo bo vodil Klemen Bučan, sicer voditelj Planetovega kviza Kolo sreče. Kot je povedal, mu je ideja oddaje zelo blizu, ker se je v preteklosti boril z odvečnimi kilogrami.

"Vsak dan se bojujem s tehtnico, saj dobesedno živim na njej. Vsak dan se tehtam vsaj dvakrat. Pred leti sem imel namreč kakšnih 15 kilogramov preveč in s trdo disciplino sem dosegel dolgo želene kilograme. Zelo dobro poznam vse skušnjave, različne diete, take in drugačne poste, vadbe. In verjemite, da sem vse že preizkusil, pa se še vsak dan kaj novega naučim," je dejal: "Ne samo tekmovalci, tudi sam bom v šovu vsak dan pred novim izzivom, ampak kar je najpomembnejše, se bom s tekmovalci in gledalci tudi vsak dan kaj novega naučil."

Za Nives Orešnik je to naslednji korak v karieri

Tekmovalce bosta v četrti sezoni na njihovi poti do preobrazbe vodila nova trenerja. Prva je 32-letna Nives Orešnik, nekdanja Exatlonovka, mis Slovenije 2012 in dolgoletna osebna trenerka, ki pravi, da ta izziv zanjo predstavlja naslednji korak v karieri.

"Takšna priložnost je na neki način tudi potrditev trdega dela, truda, da ti občutek, da delaš nekaj prav in da lahko s sodelovanjem oddaji pustiš pečat ter za zdravi način življenja motiviraš še več ljudi," je povedala: "Z ekipo imamo priložnost razširiti glas o možnostih napredka, spreminjanju življenja, novih začetkih, za sodelovanje pa me je prepričala tudi prenovljena zasnova oddaje. Se pa zavedam, da v šovu tekmujemo, da za doseganje rezultatov nimamo toliko časa, in pričakujem, da bodo, tako kot sem jaz, tudi tekmovalci pripravljeni na višjo prestavo ter bolj športen, tekmovalen pristop."

Trener, ki je kot najstnik shujšal 60 kilogramov

Drugi trener je svetovni prvak v fitnesu v letih 2005 in 2006 ter trener mnogih znanih Slovenk in Slovencev, Andrej Milutinovič. Enainštiridesetletni Andrej je kot najstnik uspešno izgubil 60 kilogramov, zato dobro ve, kako zahtevna je pot do preobrazbe.

"Osebni trener sem že 22 let in že nekaj časa sem si želel postati del takšnega šova, saj na svoje delo gledam kot na poslanstvo tudi zato, ker sem šel sam od enega ekstrema do drugega, česar ni izkusilo veliko ljudi, in dobro razumem obe strani. Vem, kako je, ko ti govorijo, da moraš shujšati, ampak ne poznajo čustvene plati in vzrokov za to, zakaj se zredimo. Mislim, da se bodo kandidati zaradi moje zgodbe lahko poistovetili z menoj. Skupaj bomo dihali za isti cilj," je poudaril: "Vsakega, ki se je odločil za sodelovanje v Življenju na tehtnici, izjemno spoštujem, saj je ena najtežjih stvari v življenju to, da si priznamo, da moramo poiskati pomoč. Bom strog, neizprosen, ampak še vedno je pomembna motivacija in to, da vidimo napredek v najkrajšem možnem času."