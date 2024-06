Fotografijo s poročne slovesnosti je na svojem profilu na Instagramu delila sestra Emina Ekić in zapisala: "Gospe in gospodje, gospod in gospa Kolenc." Kot je razvidno s fotografije, sta se poročila civilno pred matičarjem na upravni enoti.

Fotografija, ki jo je na svojem profilu na Instagramu delila Emina Ekić. Foto: Instagram/ekicemina_

Ekićeva je delila tudi fotografijo svoje sestre v halji, na kateri je napis "nevesta", na glavi pa ima poročno tančico.

Uresničila se je njuna velika želja

Mladoporočenca sta sicer pred kratkim sporočila, da bosta prvič postala starša. Veselo novico sta delila s svojimi sledilci na Instagramu in zapisala, da se je uresničila njuna velika želja. "Sva šla na dopust, da se spočijeva, preden prideš. Najina velika želja se je uresničila. Že komaj čakava, da te spoznava, 'little one' (mali, op. p.). Midva sva pripravljena," sta zapisala pod posnetek, ki sta ga delila. In dodala: "Jao, to bo še zanimivo, si predstavljate mešanico mene in Matica."

Indira je objavila tudi fotografijo, s katero je pokazala nosečniški trebušček, in delila nekaj občutkov o nosečnosti: "Nosečniški hormoni mi delajo sto na uro. Jokam večkrat na dan, ker čutim tako hvaležnost, za katero ni besed, da bi jo lahko opisala." "Hkrati mi je pa tako smešno, ker se prepiram za vsako malenkost in potem spet umiram od smeha, za kar so again (spet, op. p.) 'krivi' hormoni. No, Maticu ni več tako smešno. Verjetno komaj čaka, da se ta vrtiljak čustev konča," se je pošalila.

Matic ji je pomagal izgubiti odvečne kilograme

Indira Ekić in Matic Kolenc sta se spoznala na snemanju šova The Biggest Loser Slovenija, kjer je Ekićeva sodelovala kot tekmovalka, Kolenc pa kot osebni trener, ki je tekmovalcem pomagal izgubiti odvečne kilograme. Skupaj sta že šest let.

Lansko leto sta skupaj sodelovala tudi v šovu Super par in zmagala. Januarja lani sta se ob peti obletnici zaročila. "Ti si razlog, da verjamem v pravo ljubezen. Verjamem v usodo in zato stoodstotno DA za vedno," je Indira takrat zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s sledilci.

Preberite tudi: