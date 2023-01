Slovenska vplivnica zaročena s fantom, ki ji je pomagal izgubiti odvečne kilograme #foto

Matic Kolenc je namreč osebni trener, ki je v šovu The Biggest Loser Slovenija tekmovalcem pomagal izgubiti odvečne kilograme, tam pa je spoznal tudi svoje dekle, par sta že pet let. Glede na Indirino objavo se zdi, da sta se zaročila ravno na peto obletnico.

"In kar tako sem rekla da! Saj veste, kako sem jaz s temi porokami, ampak nikoli ne reci nikoli, ker se ti lahko točno to zgodi. 100 % DA! Najlepših 5 let življenja, že 5 let me delaš boljšega človeka, s tabo je ljubezen preprosta, nikoli ne boli in če jočem, jočem zaradi sreče. Ti si razlog, da verjamem v pravo ljubezen. Verjamem v usodo in zato 100 % DA za vedno," je Indira zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s svojimi sledilci.

Spomnimo, Indira je ob vstopu v šov tehtala 102,6 kilograma, ko se je šov končal, pa le še 73,1 kilograma, kar pomeni, da je izgubila skoraj 30 kilogramov. Bila je tudi edina ženska, ki se je uvrstila v finale šova.