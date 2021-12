Tako je Indira Ekić praznovala svoj 30. rojstni dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Indira Ekić je vstopila v tretje desetletje. "30-ka, pripravljena sem nate," je sporočila in delila nekaj utrinkov s praznovanja.

Zvezda resničnostnega šova The biggest loser Slovenia in mojstrica ličenja Indira Ekić je včeraj praznovala okrogel rojstni dan. Njen fant Matic Kolenc jo je že zjutraj presenetil s polepljenim avtom, kasneje pa je sledilo praznovanje v restavraciji z družino in najbližjimi prijatelji.

Indira je pihnila svečke na prekrasni torti in vesela povedala, da že ima vse, kar si želi. "Neskončno hvala vsem, da ste mi s svojo prisotnostjo danes polepšali rojstni dan. Pomenite mi ogromno!" je zapisala na Instagramu in se pošalila, da je zdaj mlada samo še po srcu.

Preberite še: