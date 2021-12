"Body positivity" oziroma pozitivni odnos do telesa je gibanje, ki teži k sprejemanju vseh teles ne glede na njihovo velikost, obliko, spol, barvo kože ali fizične sposobnosti. Poudarja funkcionalnost telesa, ne pa njegov videz, s tem pa je odgovor na nedosegljive lepotne standarde, ki jih pogosto prikazujejo mediji in družbena omrežja.

O tem in o izkušnjah z negativnimi komentarji glede njunega videza sta v oddaji Jutro na Planetu spregovorili radijska voditeljica in vplivnica Tanja Kocman ter nekdanja tekmovalka v šovu The Biggest Loser Slovenija in prav tako vplivnica Indira Ekić.

"O tem sem namenoma začela govoriti. Smo v času, ko se ljudje skrivajo za zasloni in znajo biti zelo zlobni, medtem ko ti v živo na ulici nihče ne bi rekel česa takega. Zato sem začela izpostavljati tiste, ki so na svoje opazke očitno ponosni in se sploh ne zavedajo, kako zelo te lahko s tem prizadenejo," je dejala Tanja Kocman.

"Z mano so v stik stopila mnoga dekleta, pa tudi zrele ženske, ki si zaradi zlobnih komentarjev glede njihovega videza ne upajo več med ljudi. Mislim, da je čas, da to ustavimo, da tisti, ki smo izpostavljeni, o tem spregovorimo," je poudarila.

"Zavestno moramo prenehati slediti profilom, ob katerih se počutimo slabo"

Z njo se je strinjala Indira Ekić, ki je ob tem poudarila: "Sami imamo to moč, izbiro, da na družbenih omrežjih spremljamo le tiste, ki nas navdihujejo in objavljajo fotografije, ob katerih se počutimo dobro. Moramo se zavestno odločiti, da prenehamo slediti tistim profilom, ob katerih se počutimo slabo, pa čeprav vemo, da je 95 odstotkov fotografij retuširanih."

Spregovorila je tudi o lastni izkušnji s tem, kako je javnost spremljala in ocenjevala njen videz. "Za mano so glede tega precej turbulentna leta. Po šovu The Biggest Loser Slovenija so bile vse oči uprte vame in v mojo postavo, kjerkoli sem se pojavila. Vsi so se ukvarjali le s tem, ali in koliko sem se spet zredila."

"V zadnjih štirih letih sem se iskala in nato tudi končno našla," je dejala Indira Ekić, "prišla sem do spoznanja, da je veliko bolj kot zunanjost pomembno to, kako se počutiš v svojem telesu. To je vse. Če v sebi najdeš srečo, ne boš nikomur drugemu dovolil, da pametuje o tebi."

"Ljudje velikokrat napačno razumejo 'body positivity', kot da s tem zagovarjamo lenobo, nezdrav način življenja," je še dejala, "toda ravno nasprotno. Sama nikoli ne bom zagovarjala pretirane debelosti, ki je zdravju škodljiva, ampak zagovarjam miselnost, da se v svoji koži dobro počutimo takrat, ko zase nekaj naredimo. Da se imamo rade tudi tako, da pojemo kaj zdravega, da se družimo z dobrimi ljudmi in negativnost pustimo ob strani."

