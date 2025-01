Pet žensk razkriva, kaj si ženske resnično mislijo o ... #video

Kaj imajo skupnega Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck? Vsem lahko prisluhnemo v stand-up komediji Ženske brez filtra, ki že od novembra polni dvorane po vsej Sloveniji. V komediji, polni življenjskih prigod, bodo spregovorile o temah, ki so blizu vsem, a se o njih le redko govori.

Foto: Pigac.si

Sicer do zdaj vsakokrat razprodano stand-up komedijo Ženske brez filtra smo si ogledali tudi mi. In kakšni so bili vtisi? Z vrhunsko igralsko zasedbo nas je ta stand-up komedija nasmejala do solz, zato jo vsekakor priporočamo za ogled vsem ljubiteljem smeha.

Nastopajoče s humorjem in skozi prizmo ženskega pogleda obarvajo različne teme iz vsakdanjega življenja, odnosov, družinskih prigod, pa tudi širše družbene tematike. Njihovi nastopi so polni neposrednosti, karizme in brezkompromisne odkritosti, zaradi česar se občinstvo pogosto prepozna v njihovih zgodbah. Na komičen, a premišljen način se dotaknejo odnosov z moškimi, staranja, starševstva, spolnosti in iskanja lastnih strasti – odkrito in popolnoma brez filtra.

Utrinki s predstave

Igralska zasedba

Skupino nastopajočih sestavljajo izkušene komičarke, med katerimi vsaka prinaša svoj edinstven slog humorja in osebno noto. Ravno ta raznolikost omogoča širok spekter šal, ki segajo od ostrega sarkazma do subtilne ironije. Njihovi nastopi so polni energije, pogosto pa vključujejo tudi interakcijo s publiko, kar vse skupaj naredi še bolj zabavno in nepredvidljivo.

Ženske brez filtra ne osvajajo le s humorjem, temveč tudi s tem, da rušijo stereotipe o ženskah v humoristični industriji, ki je pogosto pretežno moška. Dokazujejo, da imajo ženske enako močan (če ne celo bolj oster) smisel za humor, ki je hkrati inteligenten in relevanten za sodobno družbo. To dokazuje tudi vrhunska režijsko scenaristična ekipa, saj je komedijo režiral Ranko Babić, za scenarij pa sta poskrbeli Tina Gorenjak in Tanja Kocman.

Foto: Pigac.si

Če iščete zabaven večer, poln smeha in iskrenih življenjskih zgodb, je stand-up komedija Ženske brez filtra zagotovo dogodek, ki ga ne gre zamuditi. Preverite datume nastopov in razpoložljivost vstopnic.

Kdo so nastopajoče?

Komedija Ženske brez filtra združuje pet izjemnih slovenskih ustvarjalk, med katerimi vsaka prinaša v predstavo svoj značilen slog in osebnost, kar ustvarja razgiban in zabaven večer za vse generacije:

Lucija Vrankar

Foto: Pigac.si

Lucija je prepoznana kot mlada, energična igralka z izrazitim občutkom za humor in komične situacije. Njena nalezljiva karizma ter dinamična interpretacija vlog navdušujeta občinstvo, saj v svoje nastope prinaša svežino in zabavno mero odkritosti.

Nuška Drašček

Foto: Pigac.si

Kot vrhunska pevka z močnim glasom Nuška enako blesti tudi v komični vlogi mame. V njenih zgodbah se bo lahko prepoznala praktično vsaka mama, babica ali teta, pravzaprav vsakdo, ki ima takšno ali drugačno izkušnjo s sodobnim starševstvom in zagatami, ki izhajajo iz teh vlog. Ob njenem nastopu, prežetim s sarkastičnim pogledom na današnjo družbo, se boste zagotovo nasmejali do solz.

Tanja Kocman

Foto: Pigac.si

Tanja, priznana radijska voditeljica in stand-up komičarka, je znana po svoji hitri duhovitosti in ostrih opazkah. Njene izkušnje z nastopanjem v komedijah ji omogočajo, da sledi odzivom občinstva, zaradi česar je smeh na podlagi njenih aktualnih in življenjskih šal zagotovljen.

Tina Gorenjak

Foto: Pigac.si

Tina, vsestranska igralka in umetnica, je ikona slovenskega odrskega in filmskega sveta. S svojim subtilnim smislom za humor ter zrelo interpretacijo vlog prinaša globino in kompleksnost tudi v komične situacije.

Desa Muck

Foto: Pigac.si

Desa je legendarna slovenska pisateljica, igralka in komičarka. Njena edinstvena sposobnost pripovedovanja zgodb in samozavesten, neposreden humor vedno znova nasmejita občinstvo, hkrati pa odpirata tudi pomembna družbena vprašanja. V vlogi starejše ženske v komediji Ženske brez filtra se bo dotaknila družinskih odnosov, staranja, zrele spolnosti ter odnosov med babico in vnuki.

