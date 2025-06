"Slovenska glasba je del moje kulture, običajev in navad. Se mi zdi, da mi besedila in melodije še bolj sežejo v srce, ker so napisane od Slovencev za Slovence. Rada jo poslušam in prepevam," je za omenjeni medij povedala voditeljica nove radijske postaje, ki svojo ljubezen do narodnozabavne glasbe izraža že več let.

"Prvi na vasi in v mestu"

27-letno Moravčanko Lucijo Vrankar poznamo kot nekdanjo stevardeso in vplivnico ter voditeljico razvedrilne oddaje Japajade šov, ki smo jo na Televiziji Slovenija do nedavnega lahko spremljali vsak petek zvečer. V zadnjih mesecih je blestela tudi na gledaliških odrih, bila je namreč del komedije Punce brez filtra.

Slogan novega Frajer radia bo "prvi na vasi in v mestu", poslušalcem pa bo na voljo prek omrežja DAB+, moderne mobilne aplikacije in na radiofrajer.si. Programski direktor David Irgolič dodaja, da bo nova radijska postaja namenjena mladim po duši, ki imajo radi frajersko narodnozabavno glasbo, veselice in dobro voljo.

